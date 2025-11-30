"Carry On"-Star Sandra Caron ist mit 89 Jahren verstorben

Sandra Caron, bekannt aus der Kult-Filmreihe "Carry On", ist im Alter von 89 Jahren in Los Angeles verstorben. Marc Greene, der Sohn ihres Mannes Brian Greene, bestätigte, dass die Schauspielerin zuvor länger im Krankenhaus gelegen habe. "Sandra ist am 1. September 2025 im Cedars Sinai Medical Centre eines natürlichen Todes gestorben, nachdem sie etwa sechs Wochen lang wegen Problemen im Zusammenhang mit extremem Gewichtsverlust und einigen schlimmen Stürzen im Krankenhaus lag", heißt es in der Erklärung, die Daily Mail vorliegt.

Marc erklärt zudem auch, wie es seinem Vater in der Situation geht: "Brian ist inzwischen in ein betreutes Wohnheim in meiner Nähe gezogen und es geht ihm so gut, wie es einem 99-jährigen Mann eben gehen kann. Sandra wurde eingeäschert und ihre Asche befindet sich vorerst bei Brian." Wo genau sie beigesetzt werden soll, stehe noch nicht ganz fest. "Sie werden wahrscheinlich gemeinsam auf dem Mount Sinai beigesetzt, aber das ist noch nicht endgültig entschieden", schreibt Marc weiter.

Neben ihrem Erfolg mit "Carry On" war Sandra Caron für viele durch ihre Rollen in Filmen wie "The Belles of St Trinian's" oder "Dracula" ein bekanntes Gesicht. Nach ihrer Schauspielausbildung an der Aida Foster Theatre School sammelte sie zahlreiche TV-Credits, unter anderem in Serien wie "Z Cars" und "Charlie's Angels". Texte und Drehbücher standen bei Caron nicht nur als Schauspielerin im Vordergrund: Mit einer Biografie über ihre ältere Schwester, die gefeierte Sängerin Alma Cogan, würdigte sie auch das Leben und Wirken der britischen Musiklegende.

Getty Images Sandra Caron lächelt an der Aida Foster Stage School in London, 22. November 1955

Getty Images Sandra Caron und Fred Willard bei der International Myeloma Foundation Comedy Celebration im Wilshire Ebell Theatre, Los Angeles

Getty Images Sandra Caron am 13. August 1955

