Keine Beerdigung: Ingrid van Bergens Urne bleibt bei Familie

Die kürzlich verstorbene Schauspielerin und ehemalige Dschungelkönigin Ingrid van Bergen (†94) wird nicht wie üblich auf einem Friedhof beigesetzt. Stattdessen soll ihre Urne nach Bild-Informationen zunächst im Familienkreis verbleiben. Möglich macht dies ein rechtlicher Umweg, der die Gesetze in Deutschland und der Schweiz kombiniert. So wird sie in Lübeck eingeäschert, bevor ihre Asche über ein Schweizer Unternehmen an ihre Familie übergeben wird. Ihre Urne wird zunächst in ihrer Bibliothek in ihrem früheren Zuhause aufgestellt, später soll sie zu ihrer Tochter Andrea ins Allgäu gelangen.

Ursprünglich hatte sich die TV-Ikone gewünscht, ihre Asche über dem Starnberger See verstreuen zu lassen – eine Herzensangelegenheit, da Bayern eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte. Doch da dies laut den geltenden Bestattungsgesetzen in Deutschland verboten ist, entschieden sich ihre Tochter und ihre beste Freundin Linda Schnitzler für diesen alternativen Weg. Linda, die die "Rosen für den Staatsanwalt"-Darstellerin viele Jahre unterstützte, erklärte: "Ingrid soll für immer und ewig in der Familie bleiben." Die Vermittlung des Prozesses übernimmt eine Friedhofsverwaltung namens "Oase der Ewigkeit", die seit über zwei Jahrzehnten solche Lösungen anbietet.

Linda war es auch, die die TV-Bekanntheit in ihrem Zuhause im niedersächsischen Eyendorf leblos auffand. Die langjährige Begleiterin hatte sich bis zuletzt um die blinde Schauspielerin gekümmert und ihr in den letzten Lebensjahren zur Seite gestanden. "Ingrid möchte sich keine Schwäche eingestehen. Dabei sieht sie gar nichts mehr", hatte die Freundin erst kurz vor ihrem Tod erzählt. Fest steht jedoch, dass sich die Schauspielerin bereits seit langem mit dem Ende ihres Lebens auseinandergesetzt hatte und legte in einer Patientenverfügung fest: Im Ernstfall sollten keine lebenserhaltenden Maßnahmen ergriffen werden.

Ingrid van Bergen in Bremen

Gregorowius,Stefan / ActionPress Ingrid van Bergen bei "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein" in Hürth im August 2015

Imago Ingrid van Bergen, Oktober 2021

