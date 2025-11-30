Katarina Witt: So zufrieden ist sie mit ihrem Leben

Katarina Witt (59) blickt kurz vor einem runden Geburtstag offen auf ihr Leben zurück – und tut das mit der ruhigen Gelassenheit einer Frau, die weiß, was sie will. Am 3. Dezember wird die zweimalige Olympiasiegerin 60 Jahre alt, aktuell lebt sie in Berlin und spricht in einem neuen Interview mit dem Magazin SuperIllu über Erfolge, Enttäuschungen und ihren Alltag ohne eigene Kinder. Dabei lässt die ehemalige Eiskunstlauf-Ikone keinen Zweifel daran, dass sie ihre Entscheidungen bewusst getroffen hat und sich mit ihnen wohlfühlt.

Im Gespräch mit SuperIllu erklärt Katarina, sie hadere nicht mit Dingen, die nicht Teil ihres Lebens wurden. "Ich bin kein Mensch, der mit etwas hadert, das er nie hatte", zitiert Bunte aus dem Gespräch. Ein klassisches Familienmodell vermisst die Sportlerin nicht, denn Zugehörigkeit und Kinderlachen findet sie an anderer Stelle. "Ich bin Tante und Patentante – zwar nicht die verlässlichste, dafür immer sofort da, wenn ich gebraucht werde. Außerdem sind meine langjährigen, treuen Freunde schon längst wie Familienmitglieder", erzählt sie im Interview. Gleichzeitig macht die Berlinerin klar, dass Loyalität für sie keine leere Floskel sei. So verliert sie deutliche Worte über Einschnitte in ihrem Umfeld: Es habe "vertrauensvolle Wegbegleiter" gegeben, "die mich bitter enttäuscht haben". Von diesen Menschen habe sie sich abgewandt, weil bestimmte "Charakterzüge" für sie nicht tolerierbar seien. Auch ihr Verhältnis zum eigenen Körper beschreibt sie unprätentiös: "Ich will mich in keine Größe pressen und auch nicht auf gutes Essen verzichten – obwohl ich schon auch gern ein paar Kilo weniger hätte, das muss ich zugeben", sagt sie und ergänzt: "Ich hab damit meinen Frieden gemacht und fühle mich wohl in meiner Haut."

Die Karriere von Katarina, die in der DDR zur Weltklasse heranwuchs und später zur weltweit gefeierten Showläuferin wurde, ist längst Sportgeschichte. Privat blieb sie unabhängig. Frühere Beziehungen mit Richard Dean Anderson (75), Rolf Brendel und Danny Huston machten damals Schlagzeilen, eine Ehe oder Kinder gehörten jedoch nie zu ihrem Lebensentwurf. Wer Katarina näher kennt, beschreibt eine Freundin, die humorvoll ist und in kleinen Runden aufblüht. Die Eiskunstläuferin pflegt enge Kontakte, kocht gern für ihre Liebsten und genießt das unaufgeregte Berlin ihres Kiezes. Dass sie heute die Balance zwischen Erinnerungen an Triumphe, klaren Grenzen im Privaten und einem entspannten Blick in den Spiegel hält, klingt in ihren Worten an – leise, bestimmt und ohne Bedauern.

Imago Eiskunstlaufikone Katarina Witt im Februar 2025 in Dresden

RTL / Stefan Gregorowius Katarina Witt beim "Wer wird Millionär?"-Prominenten-Special

Getty Images Katarina Witt bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1994 in Uniondale, New York