Boris Becker teilt erstes Familienfoto mit Baby Zoë & Lilian

Boris Becker (58) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) haben neun Tage nach der Geburt ihrer Tochter Zoë ein erstes Familienfoto geteilt. Auf seinem Instagram-Account gewährte Boris jetzt einen Einblick in das frischgebackene Familienglück. Gemeinsam schob der frühere Tennisstar stolz den Kinderwagen durch die Innenstadt von Mailand. "Ich bin immer noch dabei, diese emotionale Woche zu verarbeiten", schrieb er zu den Aufnahmen und drückte darin auch seine Dankbarkeit für die zahlreichen Glückwünsche aus, die ihn und seine Familie erreicht haben.

Der Ausflug durch die italienische Modemetropole markierte für die kleine Familie einen besonderen Moment. Nach einer Woche voller Emotionen, in der das Paar sich auch an die neue Rolle als Eltern einer gemeinsamen Tochter gewöhnen durfte, genossen sie nun die ersten gemeinsamen Stunden an der frischen Luft. Während Boris sich um das Schieben des Kinderwagens kümmerte, erstrahlte Lilian neben ihm und schien den Spaziergang sichtlich zu genießen. Die Fans der Tennislegende zeigten auf Social Media große Begeisterung für das Familienshooting und überhäuften den Post mit liebevollen Kommentaren.

Für die 35-jährige Lilian ist Zoë das erste Kind, während es für Boris bereits das fünfte ist. Die Ankunft von Zoë, einen Tag vor dem 58. Geburtstag von Boris, machte die Feierstimmung in ihrem Zuhause perfekt. Boris und Lilian sind seit geraumer Zeit ein Paar, scheuen jedoch zumeist das Licht der Öffentlichkeit. Mit der Geburt ihrer Tochter haben sie jedoch einen weiteren Schritt in ihrem gemeinsamen Familienglück gemacht. Boris, der einst durch seine Erfolge auf den Tennisplätzen der Welt füllte, beweist nun in Mailand, dass er auch als Familienvater stolz und engagiert seinen Weg geht.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, November 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Tochter Zoë Vittoria, November 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Sohn Noah und Tochter Zoë Vittoria, November 2025