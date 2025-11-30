So war Nicole Kidmans erstes Thanksgiving nach Trennung

Nicole Kidman (58) hat ihr erstes Thanksgiving nach ihrer Trennung von Keith Urban (58) mit ihrer Familie gefeiert. In ihrer Instagram-Story teilte die Schauspielerin am 28. November ein Foto von dem besonderen Tag, das sie gemeinsam mit ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret sowie ihrer Schwester Antonia Kidman zeigt. Die Familie nahm an einem "Turkey Trot"-Lauf im Freien teil. Alle trugen sportliche Kleidung und thematisch passende T-Shirts mit der Aufschrift "Boulevard Bolt 2025". Zu dem Schnappschuss schrieb Nicole schlicht: "So dankbar... xx".

Die Oscar-Preisträgerin hatte im September nach 19 Jahren Ehe die Scheidung von dem Country-Sänger eingereicht. Während sie und Keith Urban in den Gerichtsdokumenten betonen, dass es keinen Konflikt geben solle, gaben sie auch eine vereinbarte Regelung für die gemeinsamen Kinder bekannt. Nicole wurde zur hauptverantwortlichen Bezugsperson ernannt, während Keith mit regelmäßigen Besuchszeiten eingeplant ist. Laut den Unterlagen sollen beide Elternteile gegenseitigen Respekt pflegen und die Beziehung der Töchter zum jeweils anderen fördern.

Nicole steht ihrer Familie in dieser neuen Phase ihres Lebens besonders nah. Ihre Schwester Antonia, die selbst Mutter von sechs Kindern ist, wird von Insidern als große Stütze beschrieben. Zwischen den Schwestern soll immer eine enge Bindung bestanden haben. Trotz der Trennung blickt Nicole nach vorn und genießt ihre Zeit mit ihren Liebsten. Erst Anfang November zeigte sie sich bei einem Konzert in Nashville, wo sie Sängerin Sabrina Carpenter (26) auf humorvolle Weise unterstützte, als diese sie spielerisch auf der Bühne "verhaftete". Ein kleiner Moment, der zeigt, dass die Schauspielerin weiterhin offen für neue Erfahrungen und vor allem für Familie und Freunde da ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman (links) mit Familienmitgliedern bei einem "Turkey Trot"-Lauf zu Thanksgiving

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Antonia, Janelle und Nicole Kidman