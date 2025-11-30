Ellen DeGeneres und Portia planen Rückkehr nach Kalifornien

Ellen DeGeneres (67) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (52) planen wohl eine Rückkehr nach Kalifornien, wie Daily Mail berichtet. Das Paar, das vor einem Jahr in die englischen Cotswolds gezogen ist, soll sich entschlossen haben, die sonnigen Winter an der Westküste der USA der Kälte Großbritanniens vorzuziehen. Ein Insider erklärte: "Ellen war fest entschlossen, während Trumps Zeit im Weißen Haus mit Portia im Vereinigten Königreich zu bleiben, aber offenbar hat sie ihre Meinung teilweise geändert. Sie erzählt Freunden, dass sie bald nach Hause kommen, weil sie diese vermissen und die Winter dort nicht aushalten können, außerdem will Portia wieder schauspielern. Sie werden wohl zu den Feiertagen und darüber hinaus hier sein."

Hintergrund: Ellen und Portia hatten ihren Schritt nach England damit begründet, dass ihnen das Leben dort besser gefalle. Nach der Wahlentscheidung in den USA hatten sie sich kurzfristig für ein Leben auf dem Land entschieden. Zunächst lebten sie in England auf der Kitesbridge Farm in Swinbrook, die sie im Sommer für 22,5 Millionen Pfund zum Verkauf anboten. Danach zog das Paar in ein Anwesen auf einer Anhöhe, mit Weiden und Stallanlage für die Pferde, weil Portia eine leidenschaftliche Reiterin ist. In der neuen Umgebung wurden die beiden in Pubs gesichtet.

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2008 kämpften Ellen und Portia immer wieder für LGBTQ-Rechte und hatten eine außergewöhnliche Bindung zueinander. Portia hatte die ländliche Ruhe geschätzt, scheint jedoch die Arbeit im Rampenlicht zu vermissen. Ellen, die ihre Talkshow 2022 beendete, widmete sich in den letzten Jahren vermehrt ihren Immobiliengeschäften. Beiden war es während ihres England-Aufenthalts wichtig, ein ruhiges und zurückgezogenes Leben zu führen, auch wenn sie gelegentlich in der Umgebung bekannt und geschätzt wurden. Ihre Rückkehr wird sicherlich mit Spannung erwartet.

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024

Getty Images Ellen DeGeneres und Portia de Rossi im Januar 2020