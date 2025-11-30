"Besseren Mann verdient": Viraler Clip zeigt Bushido weinend

Ein alter Interviewausschnitt von Bushido (47) sorgt mitten in den Trennungsschlagzeilen mit Anna-Maria Ferchichi (44) für neuen Wirbel. Seit einigen Tagen verbreitet sich auf TikTok ein Clip, der den Rapper in einem Gespräch für das ARD-Format Brisant von seiner verletzlichsten Seite zeigt. "Meine Frau hat einen besseren Mann verdient und auch meine Kinder haben einen besseren Vater verdient", sagt Bushido im Video – mit Tränen in den Augen und vor Schmerz bebender Stimme. Dass dieses emotionale Statement gerade jetzt viral geht, wo das Paar seit einiger Zeit getrennt lebt und den Alltag für die sieben gemeinsamen Kinder neu organisieren muss, sorgt für heftige Debatten im Netz.

Die Aussage fiel in einem Interview, in dem Bushido offen über seine laufende Therapie sprach. Es ging um Einsicht, Verantwortung und darum, an sich zu arbeiten. Der Musiker beschrieb dabei einen kräftezehrenden Prozess, der ihm vor allem emotional einiges abverlangt. So ist der Clip eher als ehrliche Selbstreflexion denn als spontanes Bekenntnis zur aktuellen Lage zu verstehen. In der Rapszene prallen derweil unterschiedlichste Reaktionen aufeinander. Fans und Kollegen äußern sich teils solidarisch, teils kritisch: Einige vermuteten etwa, dass die verkündete Beziehungspause ein reiner Promo-Move sei, um die in Kürze startende vierte Staffel der Doku-Serie des Paares zu bewerben.

Trotz der öffentlichen Kritik versuchen Anna-Maria und der Rapper, den gemeinsamen Familienrhythmus stabil zu halten, wie sie betonten. Dass das Paar aktuell auf eine räumliche Trennung setzt, scheint sich nach anfänglichen Schwierigkeiten positiv auszuwirken: "Der Abstand tut uns gut. Er hilft uns zu spüren, was man vermisst und was man eben nicht vermisst. Für alle war die Veränderung am Anfang befremdlich, mittlerweile gehen wir gut mit der neuen Situation um", erklärte Anna-Maria kürzlich.

