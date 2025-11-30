Kris Jenner plant ein Mausoleum: Streit im Kardashian-Clan

In der jüngsten Folge der Reality-Show The Kardashians sorgte Kris Jenner (70) für Aufsehen mit einem außergewöhnlichen Wunsch: Sie plant ein Mausoleum für die gesamte Familie, damit sie auch nach dem Tod vereint bleiben können. Gemeinsam mit ihrer Tochter Khloé Kardashian (41) besuchte die 70-Jährige einen Friedhof, um nach einer passenden Ruhestätte Ausschau zu halten. "Wenn etwas passiert, sind wir vorbereitet und niemand muss in Panik geraten", erklärte Kris laut der Zeitschrift People und betonte ihre Verantwortung als Familienoberhaupt. Sie scherzte sogar: "Das hier ist direkt neben Costco. Ihr könnt einkaufen gehen und danach kurz bei mir vorbeischauen."

Die Diskussion um die unterschiedlichen Bestattungswünsche der Familie brachte einige Spannungen ans Licht. Während Khloé sich eine Einäscherung wünscht – mit der Begründung, ihre Kinder True und Tatum müssten sich dann nicht mit einer Beerdigung befassen – steht ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (28) diesem Wunsch kritisch gegenüber. Kourtney Kardashian (46) hält eine traditionelle Beerdigung für sinnvoll, während Kim Kardashian (45) betonte, dass sie bezüglich ihrer Bestattung offen sei und keinen großen Wert auf Formalitäten lege. Kendall Jenner (30), die sich unwohl bei Gesprächen über den Tod fühlt, hielt sich komplett aus der Diskussion heraus. Kris überlegte sogar, ob sie ihren verstorbenen Ex-Mann Robert Kardashian (†59) in die Grabstätte umbetten könne, was Khloé jedoch infrage stellte.

Kris, die von sich selbst sagt, sie leide an einem "leichten Kontrollzwang", hat offenbar ein starkes Bedürfnis, alles bis ins Detail zu organisieren – selbst über ihren Tod hinaus. Die Beziehungen unter den Geschwistern sind dafür bekannt, hitzige Diskussionen hervorzurufen, und diese Thematik bildete keine Ausnahme. Dennoch betonte Khloé, wie wichtig es ihr sei, alles geregelt zu hinterlassen, damit ihre eigenen Kinder später nicht vor ungeklärten Fragen stehen. Nach all dem Drama scherzte Kris schließlich, sie werde im Himmel einen Martini trinken und allem von oben zusehen – und Khloé fügte hinzu, dass die Kardashian-Familie sogar im Jenseits weiterhin streiten werde.

Imago Kris Jenner im August 2025

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian