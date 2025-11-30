Chrissy Teigen feiert 40. Geburtstag glücklich mit Familie

Chrissy Teigen (40) hat allen Grund zur Freude. Die US-amerikanische TV-Bekanntheit feiert heute ihren 40. Geburtstag – und das im Kreise ihrer Liebsten: Gemeinsam mit Ehemann John Legend (46) und ihren vier gemeinsamen Kids Luna, Miles, Esti und Wren. Luna, die älteste Tochter des Paares, erblickte im Jahr 2016 das Licht der Welt. Zwei Jahre später schenkten ihr ihre Eltern ihren Bruder Miles. 2023 folgte die zweite Tochter Esti und wenig später machte Sohnemann Wren die Familie mit seiner Ankunft komplett.

Einst eine große Familie zu haben und Mutter von vier Kindern sein zu dürfen, war stets ein großer Traum des Models. Dieser wurde ihr 2023 dank einer Leihmutter und der Geburt von Wren erfüllt. "Solange ich denken kann, wollte ich immer vier Kinder haben. Unsere Herzen und unser Zuhause sind jetzt offiziell voll", verkündete Chrissy anlässlich ihres damaligen Geburtstags auf Instagram. Und bis heute hält sie ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihren gemeinsamen Familienalltag auf dem Laufenden. So teilte das heutige Geburtstagskind erst kürzlich eine Reihe an Fotos, auf denen ihre Kleinen beim Spielen, Kuscheln, Backen oder gemeinsamen Lachen zu sehen sind.

Der Alltag der sechsköpfigen Familie ist allerdings auch von viel Chaos geprägt. Doch auch dieses genießen die Eltern in vollen Zügen. "Jeder läuft herum, jeder redet. Es ist chaotisch, aber ein schönes Chaos", schwärmte Papa John vor wenigen Monaten in einem Interview gegenüber E! News. Dieses "schöne Chaos" inspiriere ihn zudem in seiner Kunst und sei ein Grund für den Zusammenhalt und die Liebe, die er seine Fans mit seiner Musik spüren lässt.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im August 2024

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre jüngsten Kinder Esti und Wren, November 2025

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Kindern Luna und Miles