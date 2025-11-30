Simon Cowell enthüllt seine skurrile Anti-Aging-Methode

Simon Cowell (66) sorgte mit einem neuen Gesundheitsgeständnis für Aufsehen: Der Musikproduzent erzählte der Boulevardzeitung The Sun, er lasse sich in einer Wellness-Klinik das Blut "waschen" und "filtern" – und fühle sich dadurch regelrecht verjüngt. "Ich bin tatsächlich rückwärts gealtert", sagte der 66-Jährige über die Kombination aus der Behandlung, besserer Ernährung, mehr Sport, weniger Stress und bestimmten Supplementen. Welche Prozedur er genau nutzt, ließ Simon offen.

Ein ähnlicher Ansatz kursiert seit Monaten unter Prominenten: Apherese, also ein Verfahren, bei dem Bestandteile aus dem Blut herausgefiltert werden. Im Juli berichtete Orlando Bloom (48) in seiner Instagram-Story von einer Blutreinigung, um angeblich Mikroplastik aus dem Körper zu entfernen. The Times hält jedoch fest, es gebe "keine aussagekräftigen Studien" zur Wirksamkeit. Simon beschrieb seinen persönlichen Effekt dennoch begeistert: Sein Energielevel sei hoch, sein Kopf klar, und die Tests würden ein jüngeres biologisches Alter anzeigen. Ganz nebenbei verriet er auch, dass er kurzzeitig darüber nachgedacht habe, sich kryonisch einfrieren zu lassen – bis er erfuhr, dass dabei der Kopf abgetrennt werde. "Dann kommst du in 2.000 Jahren als schwebender Kopf zurück", witzelte der Musikmogul gegenüber The Sun.

Privat hatte Simon schon früher offen über sein Verhältnis zu Schönheitsbehandlungen gesprochen. Bereits 2022 räumte er in einem Interview mit The Sun ein, es mit Fillern und Botox übertrieben zu haben. "Es gab eine Phase, in der ich vielleicht ein bisschen zu weit gegangen bin", gab er zu. Er hätte am Ende "wie etwas aus einem Horrorfilm" ausgesehen, was seinen damals achtjährigen Sohn Eric erschreckt habe. Daraufhin kündigte er einen radikalen Schnitt an: "Genug ist genug. In meinem Gesicht ist jetzt kein Filler mehr. Null", sagte er. Bekannt wurde Simon als Talentscout, der Boy- und Girlgroups wie One Direction und Fifth Harmony entdeckte und Leona Lewis (40) groß machte. In "The Next Act" will der erfolgreiche Unternehmer nun die nächste große Boyband finden. Die Show startet am 10. Dezember auf Netflix.

IMAGO / WENN Simon Cowell, September 2025

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom, Schauspieler

Instagram / simoncowell Simon Cowell mit seinem Sohn Eric