Macaulay Culkins zweiter Name sorgt für Lacher bei Fans

Bei einem nostalgischen Abend in Long Beach, Kalifornien, erinnerte Macaulay Culkin (45) die Fans an seinen ungewöhnlichen Namen. Am 22. November, bei der Feier zum 35. Jubiläum des Kultfilms "Kevin – Allein zu Haus", erklärte der 45-jährige Schauspieler laut People: "Mein Name ist Macaulay Macaulay Culkin Culkin." Die kuriose Namensänderung hat ihren Ursprung in einer Fanabstimmung, die er 2018 in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ankündigte. Die Fans hatten damals entschieden, dass sein zweiter Vorname ebenfalls "Macaulay Culkin" sein sollte, und er ließ den Namen 2019 offiziell ändern. "Ich habe es für den Witz getan", gab Macaulay zu und erzählte weiter: "Wenn mich jemand fragt, ob ich Macaulay Culkin bin, kann ich jetzt sagen: 'Das ist mein zweiter Vorname.'"

Die Veranstaltung bot den Fans nicht nur eine Filmvorführung, sondern auch eine Fragerunde mit dem Schauspieler und ein Quiz für Kinder. Während des Abends ließ Macaulay viele Anekdoten Revue passieren, darunter auch ein humorvoller Seitenhieb auf seinen Bruder Kieran Culkin (43), der kürzlich einen Oscar für seine Rolle in "A Real Pain" gewonnen hatte. "Zwischen ihm und mir haben wir genau einen Oscar", sagte Macaulay augenzwinkernd. Doch der Abend war nicht nur von Nostalgie geprägt – mit seiner neuen Kampagne "Home But Not Alone" für das Unternehmen Home Instead rief der Schauspieler auf, ältere Menschen in der Weihnachtszeit mehr zu unterstützen.

Privat hat der einstige Kinderstar, der durch die Rolle des Kevin McCallister berühmt wurde, längst sein eigenes Familienglück gefunden. Mit seiner Partnerin Brenda Song (37) teilt er zwei Söhne, Dakota und Carson. Er erzählte, dass Dakota oft die Erlebnisse seines Vaters auf der Leinwand mit eigenen Erinnerungen verwechselt: "Er denkt, er ist Kevin", verriet Macaulay lachend. Der Schauspieler trat in den letzten Jahren seltener vor die Kamera, widmete sich aber ausgewählten Projekten, wie seiner besonderen Kampagne, die auch während der kommenden Weihnachtszeit prominente Aufmerksamkeit erhalten soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler