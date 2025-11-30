Zum Todestag: Wie sich Meadow an Papa Paul Walker erinnert

Heute jährt sich der tragische Tod von Paul Walker (†40) zum zwölften Mal, der am 30. November 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam. Der Schauspieler und "Fast and Furious"-Star war Beifahrer in einem Porsche Carrera GT, als sein Freund Roger Rodas (†38) die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Bei dem Unfall, der in Valencia, Kalifornien, passierte, prallte das Auto gegen einen Laternenmast und mehrere Bäume, bevor es in Flammen aufging. Laut dem Autopsiebericht starb Paul an den Folgen traumatischer und thermischer Verletzungen. Der beliebte Schauspieler hinterlässt eine Tochter, Meadow (27), die damals erst 14 Jahre alt war.

Paul hatte zu Lebzeiten eine enge Bindung zu seiner Tochter, und auch nach seinem Tod hält Meadow sein Andenken lebendig. So gründete sie 2015 die Paul Walker Foundation, die nicht nur das Vermächtnis ihres Vaters ehrt, sondern auch Bildungsprojekte und Umweltprogramme unterstützt. Meadow, die sich inzwischen als Model einen Namen gemacht hat, beschreibt ihren Vater oft als ihren "Schutzengel" und würdigt ihn regelmäßig mit emotionalen Beiträgen auf Instagram. So auch zum zwölften Todestag. Meadow postete mehrere Bilder, auf denen Paul und sie als Kleinkind zu sehen sind. Dazu schreibt sie: "12 Jahre ohne dich, ich liebe dich für immer." Bei einer Premiere des Films "Fast X", in dem sie einen Cameo-Auftritt hatte, erklärte sie, wie sehr die Zahlen Vier und Sieben sie an ihn erinnern, da diese seine Lieblingszahlen waren. "Ich sehe sie immer, wenn ich an etwas zweifle, und weiß, dass er bei mir ist", sagte sie einst gegenüber dem People Magazin.

Die Erinnerung an Paul lebt nicht nur durch seine Familie, sondern auch durch seine Freunde und Kollegen weiter. Sein "Fast and Furious"-Co-Star Vin Diesel (58), der auch Meadows Pate ist, sprach oft über ihre enge Verbindung und führte Meadow 2021 bei ihrer Hochzeit zum Altar. Auch Ludacris (48), ein weiterer Weggefährte aus der Filmreihe, würdigte Paul mehrfach: "Dein Leib war nur für kurze Zeit hier, aber dein Vermächtnis wird ewig leben." Nicht zu vergessen ist der Song "See You Again" von Wiz Khalifa (38) und Charlie Puth (33), der 2015 veröffentlicht wurde und als Hommage an Paul zu einem weltweiten Hit avancierte. Paul wird auf vielfältige Weise erinnert – von seinen Fans, seinen Freunden und vor allem von seiner Tochter, die seinen Geist und seine Werte weiterträgt.

Instagram / meadowwalker Paul Walker und Tochter Meadow, Anfang 2000er-Jahre

Getty Images Vin Diesel und Paul Walker bei der Premiere von "Fast & Furious" in Kalifornien, März 2009

Getty Images Meadow Walker und Vin Diesel, Mai 2023