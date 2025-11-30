Jodie Sweetin (43) spricht offen über den Moment, an dem alles begann: Ihren allerersten Drink trank sie mit etwa 14 Jahren – bei der Hochzeit von Kollegin Candace Cameron Bure (49). Im Podcast Skinny Confidential erzählte die Schauspielerin, dass sie sich damals am Tisch unbemerkt immer wieder Wein nachschenken ließ und schließlich bis zum Filmriss trank. "Das war schrecklich, hässlich und peinlich", gesteht Jodie. Ihre Mutter sei entsetzt gewesen. Auch wenn sie sich am nächsten Tag schlecht gefühlt habe, sei die Feier zu einer Zäsur in ihrem jungen Leben geworden. "Ich dachte, 'Ooh, das war spaßig'", erinnerte sie sich.

Bald merkte Jodie, dass ihr Umgang mit Alkohol anders war als bei Gleichaltrigen. "Mit 15, 16 wusste ich, dass ich trank und feierte, wie es meine Freunde nicht taten", sagte sie bei Skinny Confidential. "Dann habe ich nur gedacht, 'Okay, jetzt muss ich jemanden finden, mit dem ich diese Drogen nehmen kann'." Bei Dancing with the Stars, wo Jodie 2016 den sechsten Platz belegte, erzählte sie ihrem Partner Keo Motsepe von dem Loch, in das sie als Kinderstar nach dem Ende von Full House gefallen sei. "In diesem jungen Alter war das wirklich ein großer Verlust für mich, ich wusste nicht, wie ich trauern sollte", so Jodie. Also griff sie zu Alkohol, Ecstasy, Crystal Meth und Kokain. Der Wendepunkt kam im Dezember 2008, wie sie gegenüber Us Weekly schilderte. Aufgrund ihrer Suchtprobleme wurde eine Notfall-Sorgerechtsuntersuchung eingeleitet. Jodie war gerade zum ersten Mal Mutter geworden. "Von diesem Tag an bin ich zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker gegangen und habe Menschen gemieden, die Koks vom Couchtisch ziehen", zitierte Us Weekly sie weiter.

Jodie blickt heute nüchtern auf die Schattenseiten des frühen Ruhms. Berühmt zu sein habe ihre Fehler öffentlich gemacht, ihr aber auch Wege zur Hilfe eröffnet. Mit Kollegin Candace, die im TV Jodies große Schwester spielte, verbindet sie eine lange gemeinsame Geschichte vor und hinter der Kamera, die in den Jahren nach "Full House" noch einmal bei Fuller House auflebte. Sie spricht regelmäßig über Selbstfürsorge, zeigt sich im Austausch mit Fans und erinnert daran, dass hinter jedem Schicksal Beziehungen, Familie und Freundschaften stehen – kleine Anker, die im Alltag Stabilität geben und den Fokus weg von Schlagzeilen hin zu Zuversicht und Normalität lenken.

Getty Images Schauspielerin Jodie Sweetin

Getty Images Candace Cameron Bure und Jodie Sweetin 2018 in Beverly Hills

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"