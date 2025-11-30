Trennung von Fabio Knez: Darya gibt neue Details preis

Darya Strelnikova (32) hat in einem emotionalen Video auf Instagram weitere Details zu ihrer Trennung von Fabio Knez preisgegeben. In dem Get-Ready-Clip sprach die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin erstmals etwas ausführlicher über das Beziehungsende, das sie zuvor bereits bestätigt hatte. Dabei bedankte sie sich bei ihrer Community, die ihr in dieser schwierigen Zeit beisteht, und bat ihre Fans, von Schuldzuweisungen abzusehen. Sie machte deutlich, dass hinter einer Beziehung immer zwei Menschen mit ihrer eigenen Realität und Fehlern stecken. Zugleich stellte die Influencerin klar, dass ein möglicher Kinderwunsch nichts mit der Trennung zu tun habe: "Alles hat einen Grund. Es ist nicht der Kinderwunsch!"

Besonders deutlich wurde Darya bei der Feststellung, dass die Beziehung öffentlich war, das Paar jedoch bewusst nur einen kleinen Teil seiner gemeinsamen Zeit mit den Fans geteilt habe. "Wir haben vielleicht 2 Prozent gezeigt", betonte sie und erklärte, dass die Gründe für das Ende vorerst geheim bleiben sollen. Dennoch offenbarte die Content Creatorin, wie schwer ihr die Situation falle: Sie befinde sich in einer "Schockstarre", kämpfe mit Appetitlosigkeit und Schlafproblemen und erlebe ein emotionales Auf und Ab. Im Verlauf des Videos brach sie zudem in Tränen aus und gab zu, dass sie sich angesichts ihres bevorstehenden Geburtstags ihr Leben anders vorgestellt hatte.

Bereits einen Tag zuvor hatte Darya auf Instagram offen eingeräumt, wie sehr sie die Gerüchte über das Beziehungs-Aus belasteten. "Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist", erklärte das Model damals in ihrer Story. Sie gab an, Details weiterhin privat halten zu wollen, und betonte, dass sie konsequent gegen verletzende Hater-Kommentare vorgehen werde. Besonders rührte sie der Zuspruch ihrer treuen Follower. "Ihr wisst gar nicht, wie sehr das gerade hilft", schrieb die Social-Media-Ikone weiter.

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Eröffnung der Ausstellung "House of Banksy – An Unauthorized Exhibition" in München

Imago Darya Strelnikova bei der Kino-Preview zur 20. Staffel von Germany’s Next Topmodel in Berlin

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal