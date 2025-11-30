Dame Esther Rantzen feiert wegen Krankheit Weihnachten vor

Die frühere TV-Moderatorin Esther Rantzen (85), bekannt für ihre journalistische Arbeit und ihr Engagement, hat angekündigt, Weihnachten dieses Jahr etwas früher zu feiern. Esther lebt mit einer unheilbaren Lungenkrebserkrankung, die im Januar 2023 diagnostiziert wurde, und möchte Zeit mit ihren drei Kindern und fünf Enkelkindern verbringen, solange es ihr möglich ist, berichtet Mirror. Tochter Rebecca wird das Haus in festlicher Stimmung schmücken, um der Familie ein vorgezogenes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Diese Entscheidung traf Esther, da sie unsicher ist, ob sie den eigentlichen Weihnachtsfeiertag noch erleben wird.

Seit ihrer Diagnose hat sich der Gesundheitszustand der Moderatorin stetig verschlechtert, Medikamente zeigen keine Wirkung mehr, und sie erhält derzeit keine Krebsbehandlung. Jedoch beschreibt sie den Fortschritt der Erkrankung laut ihrer letzten Untersuchung als langsam. Darüber hinaus berichtete Esther offen über ihre Erfahrungen mit einer Art mentaler Belastung, die sie "Scanxiety" nennt – eine wachsende Angst vor den Ergebnissen regelmäßiger Kontrolluntersuchungen. Kürzlich wurde bekannt, dass sie neben dem Lungenkrebs von einer weiteren Krebserkrankung betroffen ist, die zwar behandelbar wäre, jedoch aufgrund der Nebenwirkungen untherapiert bleibt. Trotz dieser Umstände teilte sie optimistisch mit, dass sie sogar Tulpenzwiebeln für das kommende Frühjahr bestellt habe.

Neben ihrem privaten Kampf setzt sich die ehemalige Kampagnenführerin auch öffentlich für die Legalisierung der Sterbehilfe ein. Der entsprechende Gesetzesentwurf, der terminal erkrankten Erwachsenen die Möglichkeit einer begleiteten Sterbehilfe geben soll, wurde bereits vom Unterhaus verabschiedet und liegt derzeit im Oberhaus zur Beratung. Seit Jahrzehnten engagiert sich Esther, die auch Organisationen wie Childline und The Silver Line ins Leben rief, für gesellschaftliche Themen, nun nutzt sie ihre verbleibende Zeit, um erneut Aufmerksamkeit für dieses Anliegen zu schaffen. Ihre Familie hat sie in diesen schwierigen Zeiten stets an ihrer Seite, was ihr Kraft und Halt gibt.

Esther Rantzen, Journalistin

Rebecca Wilcox spricht vor Unterstützern des Assisted Dying Bill in Parliament Square, London

Dame Esther Rantzen und Rebecca Wilcox, Januar 2018

