Esther Rantzens Krebsmedikament zeigt keine Wirkung mehr

Die britische Journalistin Dame Esther Rantzen (85) kämpft weiterhin tapfer gegen ihren Lungenkrebs im vierten Stadium. Doch nun gibt es besorgniserregende Neuigkeiten: Wie ihre Tochter Rebecca Wilcox mitteilte, scheint das Krebsmedikament, das zu Beginn der Behandlung vielversprechend wirkte, nicht mehr anzuschlagen. "Ich wünschte, es wäre anders, aber ich glaube nicht, dass das Medikament noch hilft", erklärte Rebecca in einem bewegenden Interview mit 5 News. Ihre Mutter hatte zu Beginn des Jahres 2023 die Diagnose erhalten und stand zeitweise vor der Aussicht, nur noch wenige Wochen zu leben.

In der Vergangenheit hatte die TV-Persönlichkeit offen über ihre Überlegungen gesprochen, ihrem Leben selbstbestimmt in einer Sterbehilfeklinik in der Schweiz ein Ende zu setzen. Doch auch diese Option ist durch ihren geschwächten Gesundheitszustand inzwischen nicht mehr möglich, wie Rebecca erläuterte. Esther selbst hatte vor einigen Monaten im Gespräch mit Sunday Times geäußert, wie überrascht sie über die Wirkung eines modernen Krebsmedikaments gewesen sei. Sie habe ihre Pläne, den 84. Geburtstag am 22. Juni zu feiern, zunächst skeptisch betrachtet, da sie nicht erwartet habe, dieses Alter überhaupt zu erreichen. Doch schon damals zeigte sich die Journalistin realistisch: "Es ist keine Heilung, es verzögert den Prozess – und irgendwann wird es aufhören zu wirken."

Esther ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des britischen Fernsehens: Sie stand 21 Jahre lang für die BBC-Fernsehserie "That's Life" vor der Kamera. Zudem hat sich die Medienpersönlichkeit über Jahrzehnte hinweg einen Namen als engagierte Kämpferin für soziale Themen gemacht. Die Gründung von Childline, einer Hilfseinrichtung für Kinder in Not, gehört zu ihren beeindruckenden Leistungen. Privat musste sie jedoch ebenfalls schwere Schicksalsschläge verkraften: Innerhalb kurzer Zeit verlor sie vor wenigen Jahren ihre Mutter, ihren Ehemann und ihren Hund.

Getty Images Dame Esther Rantzen und Rebecca Wilcox, Juni 2015

Getty Images Dame Esther Rantzen, Januar 2019

