Prinzessin Kate ehrt Herzogin von Kent bei Weihnachtskonzert

Prinzessin Kate (43) lädt Anfang Dezember wieder zum großen Weihnachtskonzert ein – und setzt dabei ein sehr persönliches Zeichen. Am Freitag, dem 5. Dezember, führt die Prinzessin von Wales ihr fünftes "Together at Christmas" in London in der Westminster Abbey durch, wo 1.600 Gäste erwartet werden. Mit dabei sind unter anderem Kate Winslet (50), Hannah Waddingham (51), Dan Smith und Chiwetel Ejiofor (48). Zugleich gedenkt die Royal der im September verstorbenen Herzogin Katharine von Kent. Vor Beginn des Gottesdienstes treten junge Musikerinnen und Musiker der von Katharine mitgegründeten Organisation Future Talent auf.

Bekannt gegeben wurde das Programm am 13. November vom Kensington-Palast. Die Würdigung für Katharine, die jahrzehntelang zum engeren Kreis der Königsfamilie gehörte, spiegelt ihre lebenslange Leidenschaft für Musik wider. Future Talent unterstützt seit 2004 begabte Kinder aus einkommensschwachen Familien in Großbritannien, damit sie ihr musikalisches Können entfalten können. "Bevor die Gäste die Westminster Abbey betreten, werden sie Musik von jungen Talenten von Future Talent hören", hieß es laut People in einem Statement des Palastes. Für die jungen Künstler ist der Auftritt eine besondere Bühne im royalen Rahmen. Kate, die im September an Katharines Beisetzung teilnahm, bringt so Familie, Musik und Erinnerung in einer festlichen Nacht zusammen.

Bei der Beisetzung von Katharine entschied sich die Prinzessin von Wales für ein bedeutungsvolles Schmuckstück. Sie trug ein viersträngiges Perlenhalsband, das sie bereits zu anderen traurigen Anlässen wie der Trauerfeier für Prinz Philip (†99) und dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth getragen hatte. Damit setzte die Ehefrau von William ein stilles Zeichen der Verbundenheit und des Respekts, das vielen Beobachtern auffiel.

Getty Images Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London

Getty Images Herzogin von Kent bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate im April 2011

Getty Images Besuch im Anna Freud Centre: Prinzessin Kate in London am 27. November 2025