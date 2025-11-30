Gorka verrät: Fitness entfachte Romanze mit Gemma Atkinson

Gorka Marquez, der spanische Tänzer und Star der Sendung "Strictly Come Dancing", hat in einem Interview mit Men's Health enthüllt, wie seine Beziehung zu Gemma Atkinson (41) begann. Während der gemeinsamen Tour der Show im Jahr 2017 entfachte ihre gemeinsame Leidenschaft für Fitness die Romanze. "Wir waren beide total gesundheits- und fitnessbegeistert", erzählt er und berichtet, dass sie oft die einzigen im Hotel-Fitnessstudio waren. Diese gemeinsame Zeit nutzten sie, um zu plaudern und schließlich eine Verbindung aufzubauen, die schnell zu mehr wurde. Heute teilt das Paar ihr Leben mit den beiden Kindern Mia und Thiago.

Neben seiner Leidenschaft für Tanz schwärmt Gorka auch von intensiven Trainingseinheiten, insbesondere CrossFit, da er dies als perfekte Ergänzung zu seiner Arbeit als Tänzer beschreibt. Für ihn geht es bei Fitness nicht nur um Ästhetik, sondern um Gesundheit und Langlebigkeit – ein Ziel, das er und Gemma teilen, um aktiv für ihre Kinder zu bleiben. CrossFit zieht er auch deshalb dem reinen Krafttraining vor, da es eingeübte Bewegungsabläufe erfordert, die Ausdauer und Flexibilität fördern. Übungen wie Burpees oder Rudern stehen dabei ganz oben auf seiner Liste, auch wenn sie an die Belastungsgrenze gehen.

Die Geschichte von Gemma und Gorka ist eine Mischung aus Fitness, Familie und gelebtem Alltag. Seit ihrem Kennenlernen sind sie nicht nur Partner, sondern auch Teamplayer, die ihre innere Balance gefunden haben. Bereits in jüngster Zeit zeigten sie mit ihrem gemeinsamen Podcast, dass sie Humor und Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans teilen möchten. Gemma, bekannt aus der Serie "Hollyoaks", und Gorka sind ein Beispiel dafür, wie Arbeit und Privatleben harmonieren können – und wie eine Verbindung, die im Fitnessstudio entstand, heute zwei Kinder und viele gemeinsame Projekte umfasst.

Getty Images Gorka Marquez, Profi-Tänzer

Getty Images Gemma Atkinson, Gorka Márquez im September beim Pride of Britain Awards 2024

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson und Gorka Marquez mit ihren Kindern