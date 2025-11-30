Darum wollte Rudy Mancuso nicht von Pennywise getötet werden

In der Serie "Es: Welcome to Derry" gibt es ein blutiges Wiedersehen mit Pennywise dem Clown (Bill Skarsgård, 35) – und der fackelt nicht lange, sodass ihm schon in der ersten Staffel jede Menge Charaktere zum Opfer fallen. Eines dieser Todesfälle war Pauly, der sich opferte, um seinen Freund davor zu bewahren, unter Pennywises Einfluss seinen Sohn zu erschießen. Damit wird Pauly nicht direkt von dem dämonischen Clown getötet, sondern stirbt als Held – für Darsteller Rudy Mancuso (33) hätte es nicht besser laufen können. "Ich hatte kein Traum-Mord-Szenario mit Pennywise, weil meine Mutter sehr darunter leiden würde, wenn sie das auf der Leinwand sehen würde", erklärt der Schauspieler gegenüber US Magazine.

Aber auch grundsätzlich sei Rudy froh darüber, dass seine Figur durch einen realistischeren Tod sterben durfte – denn diese sind selten im "Es"-Universum und stechen somit heraus. "Wir sehen viele Todesfälle durch Pennywise, die meist grausam sind und an Monster erinnern, mit übernatürlichen Charakteren und Angriffen. Was wir nicht so oft zu sehen bekommen, ist ein sehr realistisches Opfer", findet der US-Amerikaner. Er sei also dankbar, genau diesen Serientod darstellen zu dürfen: "Es war schön, einen eher menschlichen Opfertod zu sehen statt eines großen übernatürlichen. Insgesamt bin ich dankbar, dass ich an einer nuancierten Version eines Todesfalls mitwirken durfte."

"Welcome to Derry" ist der erste Ableger der "Es"-Filme. Dahinter steckt erneut Regisseur Andy Muschietti (52), der bereits die Neuverfilmung realisierte. Deshalb war es naheliegend, dass er Bill als Pennywise zurückholt, immerhin verkörperte er den Horrorclown schon in den Filmen. Die Serie erzählt eine andere Episode, in der Pennywise die Kleinstadt Derry terrorisierte, allerdings bleibt Bills Darstellung das absolute Highlight. Der Schwede hinterließ auch bei seinem Cast bleibenden Eindruck – und das nicht mal wegen seiner Performance als Monster. "Er ist unglaublich liebenswert, witzig und großzügig. Ihn dann in dem Kostüm zu sehen, das mich in zwei Filmen verfolgt hat, war wirklich cool", schwärmt Rudy in seinem Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rudy Mancuso bei der Premiere von "Es: Welcome to Derry", Oktober 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Bill Skarsgård als Pennywise in "Es: Welcome to Derry", 2025

Anzeige Anzeige

Imago Bill Skarsgård bei der Weltpremiere von "ES Kapitel 2" in Los Angeles, August 2019