Marie Theres Relin enthüllt Erbe ihrer Mutter Maria Schell

Marie Theres Relin (59), Schauspielerin und Bestsellerautorin, hat ihrem berühmten Vorbild, ihrer Mutter Maria Schell, eine Hommage gewidmet. Mit ihrem neuen Buch "Yes, We Schell!" feiert sie die weltberühmte Leinwandikone, die zu den bedeutendsten Schauspielerinnen Europas zählt. Besonders beeindruckt zeigt sich Marie Theres von der Unabhängigkeit ihrer Mutter, die ihrer Zeit weit voraus war und eine Karriere verfolgte, in der sie sogar Marilyn Monroe (†36) eine Rolle weggeschnappt haben soll, berichtet der Kurier. Das Buch, das eine persönliche Zeitreise bietet, wird von einer musikalischen Lesung begleitet, inklusive Schell-Schokolade als Genussmoment.

Maria Schell, die zwischen Deutschland, Österreich, Frankreich, England und Hollywood pendelte, beeindruckt auch Jahre nach ihrem Tod mit ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichte. Marie Theres beschreibt ihre Mutter als "Jahrhundertfrau", die sich mit Mitte 40 für ein Leben als Mutter entschied, zu Zeiten, als "Spätgebärende" noch ungewöhnlich war. In ihrem neuen Werk hat Marie Theres außerdem Originalschreiben ihrer Mutter, Großmutter und ihres Onkels verarbeitet. Besonders emotional für die Schauspielerin: Auch das Hörbuch hat sie selbst eingesprochen, bei dem sie manchmal das Gefühl hatte, ihre Mutter sei mit ihr im Raum.

Die Verbindung zu Österreich, der Heimat Maria Schells, bleibt für Marie Theres von besonderer Bedeutung. Neben der geplanten Maria-Schell-Straße in Wien sollen auch Lesungen vor Ort stattfinden, die die Lebensgeschichte der berühmten Schauspielerin einem breiten Publikum näherbringen. Bereits im Januar 2025 wurde Marie Theres in Wien mit dem "Golden Arrow" für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Für das kommende Jahr steht zudem eine Dokumentation über die Tochter selbst an. Mit "Yes, We Schell!" setzt sie ihrer Mutter ein Denkmal und rückt dabei die beeindruckenden Leistungen einer Frau ins Rampenlicht, die nicht nur Schauspielgeschichte schrieb, sondern auch eine Inspiration für Generationen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Theres Relin, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Porträt von Maria Schell in Deutschland, frühe 1960er-Jahre

Anzeige Anzeige

Imago Maria Schell mit ihrer Tochter Marie Theres Relin im Wohnzimmer, um 1976