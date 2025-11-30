Nach Koran-Clip: Anzeigenhauptmeister drohen drei Jahre Haft

Niclas Matthei, im Netz als Anzeigenhauptmeister bekannt, steht aktuell im Fokus der Staatsanwaltschaft Halle an der Saale. Der Social-Media-Star sorgte zuletzt mit mehreren provokanten Internetvideos für Aufsehen, in denen er unter anderem eine Waffe präsentierte und einen Koran verbrannte. Nun wird offiziell gegen den 19-Jährigen ermittelt: Ihm werden ein Verstoß gegen das Waffengesetz sowie die Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen zur Last gelegt. Am 25. November sollte bereits seine Wohnung durchsucht werden, doch Niclas war nicht vor Ort. Kurze Zeit später meldete er sich laut MDR schließlich selbst bei der Polizei in Mittelhessen und übergab eine Spielzeugpistole, die möglicherweise aus einem der Videos stammt. Sollte er schuldig gesprochen werden, drohen Niclas bis zu drei Jahre Haft.

Während Niclas in verschiedenen Online-Foren bereits als "der nächste Drachenlord" gehandelt wird, äußerte er sich zuvor gelassen zu seinen fragwürdigen Aktionen: "Was ich im Internet teile, mache ich bewusst - um zu provozieren", erklärte er laut DPA. Obwohl ihm also klar ist, was seine Clips in anderen Menschen auslösen, sieht er selbst keine strafrechtliche Relevanz in seinen Handlungen und hofft, dass die Verfahren eingestellt werden, wie er betonte. Währenddessen herrscht online Unklarheit: Seit Kurzem ist sein Instagram-Profil nicht mehr abrufbar. Ob sein Account im Zuge der Ermittlungen von den Behörden gesperrt, von ihm selbst gelöscht oder nur vorübergehend offline ist, bleibt bisher unklar.

Der junge Mann wurde erstmals vor rund anderthalb Jahren durch SPIEGEL TV einer breiten Öffentlichkeit bekannt, als er in seiner Rolle als selbsternannter Anzeigenhauptmeister von seinem Ziel berichtete, Falschparker systematisch anzuzeigen. Später schlug er mit provokanten Videos, die oft bewusst an der Grenze des Erlaubten spielten, eine andere Richtung ein. Er präsentierte sich darin etwa mit einem markanten Hitlerbart oder inszenierte skurrile Vorfälle wie das Leerräumen öffentlicher Bücherregale. Diese bewusst polarisierenden Inhalte brachten ihm über die sozialen Medien viele Follower, aber auch massive Kritik ein. Ob und wie er seine Fans künftig mit neuen, fragwürdigen Inhalten versorgen wird, bleibt abzuwarten.

Imago Niclas Matthei, der selbsternannte Anzeigenhauptmeister, in Tübingen, April 2024

Instagram / deutscher_anzeigenhauptmeister Anzeigenhauptmeister Niclas im September 2024

Instagram / deutscher_anzeigenhauptmeister Selbsternannter Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei

