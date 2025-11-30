Warum Arianas Gesangscoach so gerührt vom "Wicked"-Song ist

Ariana Grande (32) begeistert nicht nur ihre Fans, sondern auch die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet. So offenbarte ihr langjähriger Gesangscoach Eric Vetro jetzt, wie emotional ihn die Arbeit mit der Sängerin am Film "Wicked: For Good" gemacht hat. Ariana spielt darin die Rolle der Glinda und performt unter anderem das Duett "For Good" gemeinsam mit Cynthia Erivo (38), die Elphaba darstellt. Der Song über eine besondere Freundschaft brachte den Gesangscoach sogar zum Weinen: "Wenn Ariana ihn singt, werde ich emotional, weil ich mich dadurch an unsere Verbindung erinnert fühle", verriet er dem Magazin People. Für Vetro sei die Zusammenarbeit mit der Sängerin ein prägendes Erlebnis gewesen: "Sie hat mich zum Guten verändert."

Bereits seit Arianas Teenagerzeit in "13: The Musical" arbeiten die beiden eng zusammen, und die Nähe zwischen dem Gesangscoach und seinem berühmten Schützling spiegelt sich auch privat wider. So erinnerte sich Vetro an eine humorvolle Anekdote, die zeigen soll, welch warmherziges Wesen die Künstlerin besitzt. Eines Tages rief Ariana ihn an, um ihre Hilfe bei einer privaten Aufgabe anzubieten. "Sie fragte, ob sie helfen soll, mein Musikzimmer auszuräumen, und sie bestand sogar darauf. Es zeigt einfach, was für ein Mensch sie ist." Ihre einfühlsame Art und ihr Engagement färben nicht nur auf ihre Mitmenschen ab, sondern machen sie auch zu der einzigartigen Künstlerin, die sie ist.

Auch die musikalischen Herausforderungen des neuen "Wicked"-Teils nahm Ariana voller Hingabe an. Besonders begeistert war die Grammy-Gewinnerin von dem exklusiven Song "The Girl in the Bubble", der von Stephen Schwartz speziell für diesen Film geschrieben wurde. Laut Vetro habe Ariana, die auch das "Wicked"-Hochzeitskleid mitgestaltete, großen Respekt vor dem gesamten Projekt gehabt und sich intensiv darauf vorbereitet, um "diesem außergewöhnlichen Material gerecht zu werden". Ihr Fleiß und Perfektionismus seien Eigenschaften, die sie nicht nur zu einer Ausnahmekünstlerin machen, sondern auch zu einer Kollegin, mit der die Zusammenarbeit unvergesslich bleibt.

Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood

Imago Eric Vetro der Premiere von "Maria", Oktober 2024

Getty Images Ariana Grande bei der Europapremiere von "Wicked: For Good" in London, 2025

