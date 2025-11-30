Kate Merlan und Sam Dylan feiern Freundschafts-Comeback

Nach einer turbulenten Vergangenheit haben die Realitystars Sam Dylan (34) und Kate Merlan (38) ihre Freundschaft wiederbelebt. Auf Instagram veröffentlichte Sam ein gemeinsames Foto und zeigte sich in seinem Posting emotional: "Für viele ist es vielleicht nur eine weitere Reality-Show – für uns war es mehr." Die Teilnahme an der Show "Die Abrechnung" habe sie einander wieder nähergebracht, schrieb er weiter. Beide hätten viel aus der Vergangenheit aufgearbeitet und seien mittlerweile in der Lage, eine reifere Freundschaft zu führen. Diese Botschaft wurde von Kate mit einem Repost in ihrer Story begleitet. Sie erklärte gerührt, dass sie glücklich sei, Sam wieder in ihrem Leben zu haben.

Wie Sam in seinem Beitrag betonte, sei der Neuanfang für die beiden nach Jahren voller öffentlicher Vorwürfe und Streitereien ein bedeutender Schritt. Kate ergänzte in ihrer Antwort, dass das unerwartete Wiedersehen im Rahmen der Show zunächst sehr emotional für sie gewesen sei, letzten Endes aber das Beste, was ihnen passieren konnte. Sie bedankte sich bei denjenigen, die sie wieder zueinander gebracht hatten, und freue sich auf viele weitere gemeinsame Momente. Beide reflektierten, dass sie heute erwachsener und besonnener miteinander umgehen würden, als es früher der Fall war.

Die Beziehung zwischen Sam und Kate war in der Vergangenheit von Spannungen und gegenseitigen Beschuldigungen geprägt. Öffentliche Aussagen und Interviews zeigten, wie tief der Graben zwischen den beiden Realitystars war. Vorwürfe über Manipulation und mangelnden Rückhalt hatten damals zum Bruch geführt. Der gemeinsame Weg bei "Die Abrechnung" könnte jedoch einen Wendepunkt markiert haben, der zeigt, dass auch schwierige Verbindungen eine zweite Chance bekommen können. Die beiden scheinen nun entschlossen, ihre Freundschaft dieses Mal unter besseren Voraussetzungen und mit mehr gegenseitigem Verständnis fortzuführen.

Instagram / houseofdylan Kate Merlan und Sam Dylan, November 2025

Joyn / Christoph Köstlin Kate Merlan und Sam Dylan, "Die Abrechnung - Der Promi Showdown"-Kandidaten

Imago Realitystar Sam Dylan im Mai 2025 in Berlin