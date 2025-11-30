So erinnert sich Chadwick Bosemans Witwe täglich an ihn

Chadwick Boseman (†43) wurde am 20. November posthum mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt. Bei der Gelegenheit sprach seine Witwe Simone Ledward-Boseman mit People über das Vermächtnis des Schauspielers. "Schütze deine Energie und lass dich nicht hetzen", habe er ihr zu Lebzeiten geraten. Sie betonte, wie sehr sie diese Lektion täglich begleitet und im Umgang mit ihrem Umfeld stärkt: "Du musst nicht auf jede Nachricht sofort antworten. Nimm dir Zeit, dich zu zentrieren."

Chadwick sei laut Simone immer sehr gut darin gewesen, auf sich zu achten. Doch der Hollywoodstar habe sich auch mit den richtigen Leuten umgeben. "Er hatte das Glück, ein wirklich wunderbares Team zu haben, das seine Energie schützte, aber er musste auch selbst viel dazu beitragen", berichtete die Sängerin dem Magazin. Bei allem, was er tat, habe der Black Panther-Hauptdarsteller die Arbeit und die Menschen, die sie berühren würde, in den Vordergrund gestellt, ohne zu sehr auf sein Erbe zu achten: "Ich glaube nicht, dass er aus seiner eigenen Perspektive darüber nachdachte, was er hinterlassen würde."

Simone und Chadwick waren seit 2015 ein Paar und heirateten kurz vor seinem Tod im Jahr 2020, während der Filmstar still und heimlich gegen den Krebs kämpfte. Ihre Verbindung und die Erinnerung an ihn prägen noch heute Simones Leben. Als Musikerin setzt sie sich in ihrer Kunst mit ihrem Verlust auseinander und veröffentlichte im Oktober 2023 ihr Debütalbum "The Mornings", das sie als "einen Brief an meinen Geliebten" beschreibt. In einem Interview mit Vibe betonte sie, dass die Erfahrungen mit Chadwick ihr halfen, ihren Weg nach vorne zu finden. "Es ist eine Ehre, seine Frau zu sein und ihn zu repräsentieren", sagte sie.

Getty Images Schauspieler Chadwick Boseman und seine Frau Taylor Simone Ledward

Getty Images Letitia Wright, Taylor Simone Ledward und Michael B. Jordan bei der posthumen Hollywood-Walk-of-Fame-Ehrung für Chadwick Boseman, 2025

