Nackt im Bett: Britney Spears gibt erneut intime Einblicke

Britney Spears (43) zeigt sich von ihrer kuscheligsten Seite: In einem neuen Instagram-Clip, der den bisherigen Posts der Sängerin in seiner Kuriosität in nichts nachsteht, zeigt sie sich nackt, während sie sich zwischen Kissen und Decken wälzt. Gesprochen wird im Video nicht – stattdessen fokussiert die 43-Jährige die Kamera mit beinahe hypnotischem Blick. Dazu schreibt Britney, offenbar scherzend: "Es sieht so aus, als hätte ich eine Nasen-OP bekommen!" Ob bei diesem Anblick tatsächlich jemand Augen für das Näschen der einstigen Pop-Ikone hatte, bleibt fraglich. Die Kommentare unter ihrem Post sind – wie so oft – deaktiviert.

Mehr Kontext gab es von Britney selbst nicht. In dem Video trägt sie kein Make-up außer ihrem dunklen, leicht verwischten Eyeliner – ihren Körper ziert lediglich ein Armband mit dunkelroten Perlen. Sie lacht, blickt starr in die Kamera und rollt sich über die Matratze. Ob hinter ihrem Nasen-OP-Satz ein echter Eingriff steckt, bleibt bisher ungeklärt – auf den ersten Blick wirkt ihr Gesicht jedoch unverändert. Bekannt ist, dass Britney in der Vergangenheit weitgehend offen über kosmetische Behandlungen gesprochen hat, darunter zahlreiche Laserbehandlungen, Lippen-Injektionen und eine Fettabsaugung.

Abseits von den selbst heraufbeschworenen OP-Spekulationen ist Britney unter ihren Fans bekannt für ihre oft unkonventionellen Social-Media-Auftritte. Seit der Aufhebung ihrer 13-jährigen Vormundschaft teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben, die von Tanzvideos bis hin zu freizügigen Momenten reichen. In Interviews erzählte die Sängerin, die seit den 1990ern für Hits wie "Baby One More Time" gefeiert wird, wiederholt von den enormen Herausforderungen, die das Leben im Rampenlicht mit sich bringt. Auf Plattformen wie X reagieren Fans gleichermaßen begeistert und besorgt auf Britneys ungewöhnliche Darbietungen, die ihr öffentliches Bild weiter prägen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears im April 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Musikerin Britney Spears, September 2025