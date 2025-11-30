Anna-Maria Ferchichi teilt Gründe für räumliche Trennung

Anna-Maria Ferchichi (44) und ihr Ehemann Bushido (47) haben sich vor einigen Monaten dafür entschieden, vorerst getrennte Wege zu gehen – zumindest räumlich. Während der Rapper, dessen bürgerlicher Name Anis Mohamed Youssef Ferchichi ist, in eine eigene Wohnung gezogen ist, bleibt Anna-Maria gemeinsam mit den acht gemeinsamen Kindern im Familienhaus. Auf Instagram erklärte die 44-Jährige nun die Hintergründe der vorübergehenden Trennung: "Bei mir hat sich das am Ende einfach so geäußert in den letzten zwei Jahren. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Ich war immer so aufgewühlt und mir ging es einfach nicht gut. Und es haben sich bei uns Mechanismen eingeschlichen [...], die uns traurig gemacht haben."

Der Anfang sei hart gewesen: "Wir haben dann einfach gesagt, wir müssen halt jetzt was ändern. Wir haben halt auch gemeinsam gesagt, klar, es gab viel Tränen. Es gab viel Streit am Anfang. Es gab Angst, Panik und durch viele Gespräche hat sich gezeigt, dass man nur, weil man was verändert, nicht gleich alles aufgeben muss." Besonders dankbar zeigte sie sich für den Rückhalt ihres Umfelds: "Ich bin sehr dankbar, dass nichts rausgekommen ist. Wirklich, das wussten viele Leute und alle haben ihren Mund gehalten. Dafür bin ich unfassbar dankbar und zeigt, was für einen tollen Freundeskreis wir haben."

Privat sind Anna-Maria und Anis seit Jahren ein eingespieltes Team, das vor allem eins verbindet: ihre große Familie mit acht Kindern. Der Alltag ist von Routinen geprägt, die auch in der aktuellen Phase Halt geben sollen – vom Schulebringen bis zu gemeinsamen Mahlzeiten, wenn es die Zeit erlaubt. "Der Abstand tut uns gut, er hilft uns zu spüren, was man vermisst und was man eben nicht vermisst. Für alle war die Veränderung am Anfang befremdlich, mittlerweile gehen wir gut mit der neuen Situation um", schließt Anna-Maria die aktuelle Situation ab.

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024