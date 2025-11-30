Ina Borck klärt auf, wie es um Hochzeitspläne mit Fabi steht

Ina Borck (29) hat in einer Instagram-Fragerunde neue Details zu ihrem Beziehungsstatus mit Partner Fabi preisgegeben. Ein neugieriger Fan wollte von der Social-Media-Persönlichkeit wissen, ob es schon Hochzeitspläne gebe. Ina stellte klar: "Es gibt noch keine Neuigkeiten diesbezüglich." Sie betonte allerdings, dass sie eine mögliche Verlobung keinesfalls verheimlichen würde: "Falls Fabi mich fragen sollte, würde ich es natürlich nicht verheimlichen." Derzeit seien die beiden zusammen, jedoch nicht verlobt.

Die 29-Jährige ist bekannt für ihre offene Art und scheut sich auch nicht, Fragen ihrer Fangemeinde direkt zu beantworten. Die Beziehung zu Fabi scheint dabei ein äußerst beliebtes Thema bei ihren Followern zu sein. Vor wenigen Wochen sprach sie in einem ähnlichen Rahmen darüber, wie sie zu alternativen Beziehungsmodellen steht. Dabei verriet Ina, dass eine offene Beziehung mit ihrem Freund für sie definitiv nicht infrage käme.

Ina hatte in der Vergangenheit wiederholt klargestellt, wie wichtig ihr Vertrauen und eine starke Grundlage in einer Beziehung sind. Sie gab auch zu, bisher nur monogame Partnerschaften geführt zu haben und sich in diesem Rahmen glücklich zu fühlen. Der Kontakt zu ihren Fans ist der Influencerin besonders wichtig, und ihre ehrliche Art scheint bei ihrer Community gut anzukommen. Bekannt geworden ist Ina gemeinsam mit ihrer Ex-Partnerin Vanessa Borck (29). Die beiden Frauen haben auch eine gemeinsame Tochter – ihre Ehe scheiterte aber im Jahr 2024 nach acht gemeinsamen Jahren.

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen