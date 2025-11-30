Teddy Williams wählt Papa Robbies Musik über Taylor Swifts

Teddy Williams, die 13-jährige Tochter von Robbie Williams (51) und Ayda Field (46), debütierte an der Seite ihrer Eltern auf dem roten Teppich. Anlass des gemeinsamen Red-Carpet-Auftritts war die Premiere des Weihnachtsfilms "Tinsel Town" in London, in dem Teddy eine Rolle ergattern konnte. Die Nachwuchsschauspielerin, die in dem Film an der Seite von Stars wie Rebel Wilson (45) und Kiefer Sutherland (58) zu sehen ist, wurde dabei vor eine musikalische Entscheidung gestellt. Ein Reporter der Daily Mail fragte sie, welche Musik sie bevorzuge: die ihres berühmten Vaters oder die von Taylor Swift (35). Nach kurzer Überlegung und viel Gelächter – Robbie warf scherzend ein, ob sie noch einmal in einem Film mitspielen wolle – entschied sich Teddy für ihren Vater. "Ich liebe dich, Taylor, aber ich bleibe bei meinem Papa", erklärte die älteste Tochter des Sängers und bewies somit klar ihren Familiensinn.

Teddy spielt in dem Weihnachtsfilm die Tochter von Rebels Figur Jill. Bevor sie in den Saal ging, posierte sie strahlend Arm in Arm mit ihren Eltern für die Fotografen und machte Selfies mit Fans. Robbie erschien im eleganten schwarzen Anzug, Ayda setzte mit weißem Satin-Blazer und gemusterten Hosen ein modisches Statement. Auf dem roten Teppich traf die Familie auf Kiefer, der in "Tinsel Town" einen Hollywood-Star namens Bradley Mack verkörpert, der einen Karriereknick erleidet und in einer Kleinstadt-Inszenierung von "Cinderella" mitspielen muss, um wieder Fuß zu fassen. Der Kinostart im Vereinigten Königreich ist auf den 5. Dezember terminiert, die London-Premiere wurde zur perfekten Bühne für Teddys ersten großen Auftritt.

Privat halten Robbie und Ayda ihre Kinder gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus und verdecken auf Social Media die Gesichter. "Wir zeigen ihre Gesichter nie, das ist uns wirklich wichtig", sagte Ayda laut Daily Mail. Neben Teddy gehören auch Charlie, Coco und Beau zur Familie, die zwischen London, Beverly Hills und einem Anwesen am Genfersee pendelt. Bei öffentlichen Momenten wie dieser Premiere wird deutlich, wie nah sich die Familie steht – und wie stolz Robbie und Ayda auf ihre Kids sind. Sie genossen es sichtlich, Teddy bei ihrem Debüt auf dem roten Teppich zu begleiten.

Getty Images Robbie Williams, Teddy Williams, Ayda Field Williams und ein Gast bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" in London, 2025

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine vier Kinder, April 2025

Getty Images Robbie Williams, Sänger