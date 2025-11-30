Revolutionär: Cate Blanchett als neue Ehrenbürgerin Londons

Cate Blanchett (56), die für ihre Darstellungstiefe und ihr soziales Engagement bekannt ist, wurde mit der Ehrenbürgerwürde der City of London ausgezeichnet. Während einer feierlichen Zeremonie in der Guildhall erhielt die Schauspielerin laut The Standard die Auszeichnung für ihre außergewöhnlichen schauspielerischen Leistungen sowie ihren Einsatz für humanitäre und umweltbezogene Anliegen. Die zweifache Oscarpreisträgerin, die zudem als globale Goodwill-Botschafterin für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen tätig ist, wurde bei der Verleihung von Gästen mit Fluchthintergrund begleitet und widmete die Ehrung diesen Menschen, die in London einen neuen Anfang gefunden haben.

Die Initiative für die Ehrung kam von Sir William Russell und Emily Benn, die Cate für ihre außergewöhnliche Karriere und ihre Bemühungen um globale Themen nominiert hatten. Im Laufe ihrer beeindruckenden Laufbahn erlangte sie zunächst mit ihrer Rolle als Königin Elisabeth I. im Film "Elizabeth" internationale Bekanntheit, bevor sie mit Filmen wie "The Aviator" und "Blue Jasmine" bei den Oscars triumphierte. Neben ihrer Filmkarriere war sie auch Co-Direktorin der Sydney Theatre Company und begeisterte zuletzt mit ihrer Bühnenpräsenz in einer neuen Adaption des Theaterstücks "Die Möwe" im Londoner Barbican Theatre.

Abseits ihres künstlerischen Schaffens wird Cate für ihre Arbeit als Aktivistin geschätzt. Neben ihrem langjährigen Engagement für Geflüchtete wurde sie 2018 mit dem Crystal Award des Weltwirtschaftsforums für ihren Einsatz ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Andrew Upton, mit dem sie vier Kinder hat, widmet sie sich auch der Förderung von Kunst und Kultur. Cate selbst bezeichnete die Verleihung der Ehrenbürgerwürde als ein Geschenk, das der Vielfalt und Aufnahmebereitschaft Londons gewidmet ist, einer Stadt, die seit Jahrhunderten ein Rückzugsort für Verfolgte ist.

Getty Images Cate Blanchett, Schauspielerin

Getty Images Cate Blanchett verlässt nach einer Audienz von Papst Leo XIV. mit Künstlern aus der Welt des Kinos den Vatikan

Getty Images Cate Blanchett bei der Bambi-Verleihung in München am 13. November 2025