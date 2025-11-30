Vertrauensbruch: Yeliz Koc lässt Jimi nicht mit Snow alleine

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) versuchen es noch einmal als Familie, doch einfach ist dieser Weg wahrlich nicht. In ihrer neuen Doku "Yeliz & Jimi: We are Family?!", die ab dem 2. Dezember auf Sky und Wow startet, gewährt das Ex-Paar intime Einblicke in ihren Alltag mit Tochter Snow (4). Gleich zu Beginn wird klar: Das Vertrauen zwischen den beiden ist noch lange nicht wiederhergestellt. "Ich lasse meine Tochter nicht mit Jimi alleine", erklärt Yeliz vor den Kameras und macht deutlich, dass sie noch nicht bereit ist, dem Schauspieler diese Verantwortung zu überlassen. Jimi Blue zeigt sich reumütig, erkennt seine früheren Fehler an und betont: "Ich will ein Vater sein, den mein Mädchen verdient hat."

Die turbulente Vergangenheit der beiden hallt in der Doku deutlich nach. 2020 hatten Yeliz und Jimi Blue ihre Beziehung öffentlich gemacht, doch kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow kam es zur Trennung. Während Jimi eine neue Beziehung mit seiner Ex-Freundin Laura-Marie Geissler (27) begann, brach der Kontakt zu Snow nahezu ab. In der Doku spricht Yeliz offen über diese schwierige Zeit und bezeichnet Jimis Verhalten als "krank". Der Schauspieler gibt zu, vor sich selbst geflüchtet und Probleme ignoriert zu haben. Der Neuanfang sei für ihn nun der Versuch, verlorene Zeit mit Snow wiedergutzumachen. "Es kommt immer wieder hoch, wenn ich mit Snow spiele, wie schade die verlorene Zeit miteinander ist. Die kommt auch nicht wieder. Man kann die Zeit, die man jetzt hat, aber besser machen", so Jimi Blue.

Abseits der Kameras verbindet Yeliz und Jimi eine Öffentlichkeit, die sie schon in guten wie in schlechten Zeiten begleitet hat. Yeliz wurde durch Reality-Formate und Social Media bekannt und teilt dort regelmäßig Einblicke in den Alltag mit Snow. Jimi wuchs in einer Künstlerfamilie auf, spielte als Kind in "Die wilden Kerle" und bewegt sich seit Jahren zwischen Schauspiel, Musik und Unternehmertum. Snow steht inzwischen im Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Bemühungen. Die Schneeflocke, die einst als Tattoo für die Tochter stand, ist zwar überstochen, bleibt aber als Symbol der bewegten Vergangenheit präsent. In der neuen Doku zeigen beide, wie sie Übergaben, Ausflüge und Gespräche organisieren – ein vorsichtiger Weg zurück zu verlässlicher Co-Elternschaft, Schritt für Schritt und immer mit Blick auf ihr Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"