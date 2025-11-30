F1-Star Fernando Alonso wird mit 44 Jahren erstmals Vater

Fernando Alonso (44) wird erstmals Vater! Der 44-jährige Formel-1-Weltmeister und seine Partnerin Melissa Jiménez erwarten im kommenden Jahr ihr erstes gemeinsames Kind. Bestätigt wurde die Neuigkeit von Sky Italia, nachdem es im Fahrerlager von Katar bereits heftig spekuliert wurde. Fernando und Melissa, die seit 2023 offiziell liiert sind, halten ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss und haben die Schwangerschaft ohne großes Aufsehen bestätigt.

Die spanische Journalistin Melissa Jiménez ist bereits Mutter von drei Kindern aus ihrer früheren Ehe mit dem Fußballspieler Marc Bartra (34). Sie arbeitet als Sportjournalistin bei DAZN und kennt die Welt der Formel 1 bestens. Ihre Verbindung zu Fernando scheint perfekt aufeinander abgestimmt, da sie nicht nur beruflich den Rennzirkus begleitet, sondern auch privat harmonieren. Für Fernando markiert das nahende Vaterglück eine neue Rolle, während er sich parallel auf wichtige Herausforderungen im Motorsport vorbereitet – nicht zuletzt durch die Regeländerungen im Jahr 2026, die er als "letzte Chance" beschreibt, um seine Karriere mit weiteren Erfolgen zu krönen.

Der Rennfahrer hat in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Umgeben von Liebesgerüchten, darunter auch eine vermeintliche Romanze mit Taylor Swift (35) oder seine frühere Beziehung zu der Moderatorin Andrea Schlager (43), zog Fernando oft Aufmerksamkeit auf sich. Die aktuelle Beziehung zu Melissa scheint jedoch ein neuer Anfang zu sein – geprägt von mehr Zurückhaltung und Fokus auf das Wesentliche.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fernando Alonso, Rennfahrer

Anzeige Anzeige

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Fernando Alonso und seine Freundin Andrea Schlager, Oktober 2022