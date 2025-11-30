Morgan Freemans größte Angst: Kann er mit 90 noch golfen?

Morgan Freeman (88) macht kein Geheimnis daraus, was ihn beim Blick auf die 90 am meisten beschäftigt: Golf. In einem Gespräch mit AARP The Magazine erklärte der Schauspieler, der im Juni 88 geworden ist, dass er vor allem eine Frage im Kopf hat: "Werde ich dann noch Golf spielen?", sagte er. Morgan lebt nach eigenen Worten auf einem Golfplatz, trainiert dort regelmäßig und ordnet dem Sport an sonnigen Tagen gern seine Pläne unter. "An den meisten Tagen, wenn die Sonne scheint, denke ich: 'Werden wir heute golfen können?'", so der Star weiter. Während sein neuer Film "Die Unfassbaren 3" im Kino läuft, richtet er privat den Fokus auf das Spiel, das ihm Bewegung, Routine und Freude zugleich gibt.

Der Hollywood-Star beschreibt sich als "ziemlich gut im Golf". Damit er möglichst oft auf den Platz kann, nutzt Morgan mittlerweile häufig das Cart – und bekommt dafür sogar Sondererlaubnisse. "Ich habe die Genehmigung erhalten, das Cart an Orte zu fahren, an denen man normalerweise aufhören müsste. Das Alter macht einen Unterschied", erklärte er. So komme er näher an die Grüns heran, ein Stück laufen müsse er aber trotzdem. Sein rechter Fuß, so Morgan, sei "ein bisschen kaputt", das liege am Sprunggelenk und sorge für ein leichtes Hinken. Ganz verzichten will er aufs Gehen jedoch nicht, im Gegenteil. Golf bringe in seinem Alter die meiste Bewegung: "Es ist Laufen, Bücken, Beugen, Schwingen, Fluchen. Es ist ein großartiger Sport für ältere Erwachsene. Es ist besser als Boccia", so der Schauspieler augenzwinkernd.

Abseits des Platzes wirkt Morgan gelassen und bescheiden. Eine Lebens-To-do-Liste? Hat er nicht! "Ich bin hier und jetzt sehr zufrieden. Ich bin nur ein umherziehender Schauspieler – niemandes Richter, niemandes Lehrmeister", sagte er AARP The Magazine. Schon zuletzt hatte er betont, dass er die Schauspielerei nicht an den Nagel hängt, auch wenn das Tempo ruhiger wird. Der Kinostart von "Die Unfassbaren 3" bringt ihn wieder auf die große Leinwand. Als Thaddeus Bradley, der rätselhafte ehemalige Magier und YouTube-Entlarver, schlüpft Morgan erneut in seine Paraderolle, die ihn schon in den ersten beiden Teilen der Blockbuster-Reihe zum heimlichen Star machte. Doch diesmal ist alles anders: Während Bradley früher die Tricks der "Vier Reiter" aufdeckte, wird er nun zu ihrem Mentor und zieht im Hintergrund die Fäden für den spektakulärsten Coup der Filmgeschichte! Wer Morgan kennt, weiß, dass ihm die Mischung aus Arbeit, Routine und Natur ebenso wichtig ist wie der Applaus – und dass er seine freien Stunden am liebsten mit einem Driver in der Hand verbringt.

Getty Images Morgan Freeman bei der AFI Life Achievement Award Gala in Hollywood, April 2025

Getty Images Morgan Freeman beim Mission Hills Celebrity Pro-Am auf Hainan am 25. Oktober 2014

Getty Images Cast und Team von "Die Unfassbaren 3" bei der New-York-Premiere im Lighthouse at Chelsea Piers, 2025