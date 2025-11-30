Herzogin Meghans Truthahn-Patzer sorgt für fiesen Spitznamen

Herzogin Meghan (44) hat ihre Fans jetzt an ihren Thanksgiving-Vorbereitungen teilhaben lassen. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich beim Würzen und Füllen eines Truthahns, den sie für Familie und Freunde zubereitete. Doch was als harmloser Einblick in ihre Festtagsküche begann, löste dann aber schnell Kritik aus: Die ehemalige Schauspielerin trug während der Zubereitung Schmuck – darunter Ringe und Armbänder. Viele Zuschauer empfanden das als unhygienisch. Einige Social-Media-Nutzer reagierten mit scharfen Kommentaren und vergaben sogar einen fiesen Spitznamen: "Salmonellen Sussex".

Unter den kritischen Stimmen fanden sich laut Mirror Kommentare wie: "So eklig, und das ist grundlegendes Wissen im Umgang mit Lebensmitteln. Ein Beweis dafür, dass sie keine Ahnung hat, was sie tut." Ein anderer schrieb: "Dann nimmt sie die Pfeffermühle in die Hand, ohne sich die Hände zu waschen. Ein weiteres Salmonellen-Sussex-Desaster." Meghan selbst zeigte sich davon offenbar unbeeindruckt. In ihrem "As Ever"-Newsletter bedankte sie sich gleichzeitig bei Kundinnen und Kunden: "Ich wünsche euch ein Thanksgiving mit vollen Herzen und vollen Bäuchen. Danke, dass ihr As Ever unterstützt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel."

Kochen und die Liebe zu gutem Essen scheinen bei Meghan nicht nur Leidenschaft, sondern auch Tradition zu sein. Gerade an besonderen Feiertagen lässt sie ihre Kinder gerne bei den Vorbereitungen helfen, wie sie kürzlich dem People Magazine erzählte. Kurz vor Thanksgiving unterstützten Meghan und Prinz Harry (41) zudem gemeinsam mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) die Initiative "Our Big Kitchen" in Los Angeles. In einem Instagram-Clip mit dem Motto "Show up. Do Good" half die Familie beim Kochen, Backen und Packen von Mahlzeiten für Bedürftige. Während im Netz weiter diskutiert wird, richtet Meghan den Fokus offenbar auf das, was ihr wirklich wichtig ist – ihre Projekte und ihre Familie.

Imago Meghan Markle, Frau von Prinz Harry

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Imago Herzogin Meghan im November 2018 in London