Papa ohne Bart: So reagierte Jelly Rolls Tochter auf Rasur

Jelly Roll (40) entschied sich vor einigen Tagen für eine radikale Veränderung. Der Country-Sänger rasierte seinen Bart ab und war plötzlich kaum wiederzuerkennen. Das fand offenbar auch seine Tochter Bailee Ann. In einem YouTube-Vlog hielt Jelly den Moment fest, in dem er der 17-Jährigen seinen neuen Look zeigte. In dem Moment, in dem er in die Küche kam, konnte Bailee sich vor Lachen kaum noch halten. "Oh mein Gott, ich muss weinen. Das gefällt mir nicht. Du siehst aus wie eine Schildkröte", kicherte sie in die Kamera. Der Musiker nahm die Reaktion seiner Tochter aber mit Humor und lachte direkt mit.

Die Entscheidung, den Bart abzurasieren, kam aber nicht einfach so. Jelly verlor in den vergangenen Monaten eine große Menge Gewicht, sodass sich natürlich auch sein Gesicht veränderte. "Eine Erkenntnis war, dass ich nicht weiß, wie ich aussehe. Ich habe mir einen Bart wachsen lassen, um mein Doppelkinn zu verdecken – das ich natürlich trotzdem noch habe", erklärt der siebenfache Grammy-Preisträger. Jetzt wolle er wissen, wie sein Gesicht tatsächlich ohne den Bart aussehe. Keine einfache Entscheidung, immerhin trug Jelly sein Gesicht seit Jahren nicht mehr unrasiert: "Das letzte Mal, als ich mich rasiert habe, kam ich gerade aus dem Gefängnis. Ich habe das Gefühl, dass ich wie ein Ninja Turtle aussehen werde, aber ich werde mir mein verdammtes Gesicht rasieren und meine Familie überraschen."

Die einzige, die von der Rasur wusste, war Jellys Frau Bunnie Xo. Die war aber ganz begeistert von den neuen Gesichtskonturen ihres Mannes: "Jetzt, wo er so schlank ist – schaut euch diese Kinnlinie an!" Dafür hat der 40-Jährige auch einiges getan. Im September verkündete er stolz, etwa 90 Kilo abgespeckt zu haben. Bei Instagram teilte er stolz einen Red-Carpet-Auftritt im Vatikan und schrieb augenzwinkernd dazu: "Ich passe jetzt in Louis Vuitton – betet für mein Bankkonto." Das Übergewicht begleitet Jelly schon seit seiner Kindheit, es gab Zeiten, in denen er über 200 Kilogramm wog. 2022 hatte der US-Amerikaner genug und krempelte sein Leben um: Mithilfe einer Ernährungsumstellung und einem strikten Fitnessplan purzelten endlich die Kilos.

Getty Images Sänger Jelly Roll bei einem Auftritt in New York, September 2025

Instagram / jellyroll615 Jelly Roll nach Abnahme und ohne Bart.

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas