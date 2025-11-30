Maybrit Illner und Mann René trennen sich nach 15 Jahren Ehe

ZDF-Moderatorin Maybrit Illner (60) und der ehemalige Telekom-Chef René Obermann haben sich nach 15 Jahren Ehe getrennt. Das verkündeten beide in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben uns vor einiger Zeit und in aller Freundschaft entschlossen, getrennte Wege zu gehen", erklärten sie und fügten hinzu: "Wir bitten, unsere Privatsphäre und die unserer Familie zu respektieren." Das Paar war seit 2007 liiert und hatte 2010 geheiratet. Für beide war es die zweite Ehe.

Maybrit wurde in ihrer Karriere vor allem durch ihre Polittalkshow im ZDF bekannt, die zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" lief und später in "maybrit illner" umbenannt wurde. Ihre journalistische Laufbahn begann sie nach der Wende als Sportreporterin beim DDR-Fernsehen, bevor sie 1992 zum ZDF wechselte. Von 2010 bis 2012 moderierte sie zusätzlich das "heute journal". Trotz Renés damaliger Position bei der Telekom erklärte sie damals, dass mögliche Interessenkonflikte stets transparent kommuniziert würden. René hatte nach seiner Zeit bei der Telekom Führungsrollen in verschiedenen Unternehmen inne und ist seit 2020 Vorsitzender des Verwaltungsrats von Airbus.

Abseits ihrer beruflichen Erfolge galt die Beziehung der beiden lange als harmonisch. Nachdem Maybrit sich zuvor nach 19 Jahren Ehe von ihrem ersten Mann, Drehbuchautor Michael Illner, trennte, fand sie mit René erneut ihr privates Glück. Die beiden gingen stets respektvoll mit dem Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Partnerschaft um. Der ehemalige Telekom-Manager und die Moderatorin betonten nicht nur die gegenseitige Unterstützung ihrer Karrieren, sondern auch die freundschaftliche Basis ihrer Beziehung, was sich nun auch in der Art ihrer Trennung widerspiegelt.

Imago Die neue ZDF-Talkshow-Moderatorin Maybrit Illner bei "Berlin Mitte", ca. 1999

Claus Strunz, Sandra Maischberger, Maybrit Illner und Peter Kloeppel vor einem TV-Duell

Imago Maybrit Illner moderiert 1999 die Sendung "Berlin Mitte"

