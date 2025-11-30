Nik P. ehrlich: Er hätte lieber aufs HeidiFest verzichtet

Im September war Schlagersänger Nik P. (63) auf dem großen HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus zu sehen. Das Event, das live auf ProSieben und Joyn übertragen wurde, bot Fans musikalische Highlights von Stars wie Jürgen Drews (80), Michelle (53) und den Weather Girls. Nik trat als Teil des Line-ups auf, doch im Nachhinein gesteht er, dass er sich den Auftritt lieber erspart hätte. Im Promiflash-Interview berichtete der Kärntner Musiker von chaotischen Bedingungen bei der Veranstaltung, die ihm das Erlebnis erschwerten: "Die Anfrage, ob ich da mitmachen würde, kam über mein Management und dann habe ich natürlich gesagt: 'Okay, ich bin gerne dabei.' Hätte ich vorher gewusst, welches Chaos dort stattfindet, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen."

"Es war sehr chaotisch, ja. Es war vom Tontechnischen und auch überhaupt vom ganzen Ablauf sehr, sehr chaotisch. Und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Aber ja, man hat versucht, das Beste daraus zu machen", erklärte er im Gespräch mit Promiflash ehrlich. Einen engeren Kontakt zu Heidi Klum (52) habe er währenddessen ebenfalls nicht aufgebaut, wie er verriet: "Wir haben uns natürlich dort kennengelernt. Wir haben ein paar Worte gewechselt, aber ich kenne Heidi nur aus Social Media."

Auch wenn der Abend hinter den Kulissen holprig war, nimmt der Sänger etwas für sich mit: ein zusätzlicher Erfahrungsschatz, der ihn im Umgang mit Live-Produktionen und großen TV-Events weiter prägt: "Es war ein schöner Tag und eine Erfahrung reicher hat mich das Ganze gemacht." Für Fans bleibt spannend, dass Nik solche Eindrücke offen teilt und damit einen seltenen Blick auf die Zwischenmomente eines glitzernden Showtages gewährt.

