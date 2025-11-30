Kim Virginia im Krankenhaus: Nikola ist nicht bei den Hunden

Reality-TV-Star Kim Virginia Grey (30) musste sich in den vergangenen Tagen schweren gesundheitlichen Problemen stellen und befindet sich im Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story schildert sie, dass sie unter Fieber, roten Streifen an einer Wunde sowie einer Infektion der Lymphknoten leide und sich überfordert fühle. "Ich kann nicht mehr", schreibt Kim. Zu allem Überfluss war es in dieser Situation für ihren Ehemann Nikola Grey (29), der sich derzeit in Dubai aufhält, offenbar kein Anliegen gewesen, sich vorübergehend um die gemeinsamen Hunde zu kümmern. Ein von Kim geteilter Screenshot eines Chats zeigt Nikolas Botschaft: "Und wo sind die Hunde, Schatz? Hoffe, du hast jemanden gefunden, wo du sie kurzfristig unterbringen konntest oder jemanden, der auf sie aufpassen konnte, meine Liebe, gute Besserung."

Kurz darauf folgte der nächste Post – und der Ton wurde deutlich schärfer. Kim klagt, sie fühle sich in dieser Notsituation alleingelassen. "Bin einfach nur noch sauer auf Nikola. Da er ja sowieso in Dubai gerade ist, wäre es kein Problem, zumindest diese Nacht auf die Hunde aufzupassen, während ich im Krankenhaus sein muss", schrieb sie in ihrer Story. In dem längeren Statement prangert sie an, sie habe in den vergangenen Wochen vieles allein gestemmt – Firma, Haushalt, Hunde, Verpflichtungen – und jetzt, ausgerechnet im Ernstfall, bleibe Unterstützung aus. "Jetzt nicht zu antworten ist einfach unmenschlich. Die Kleinen sollten nicht darunter leiden, weil wir uns nicht mehr verstehen, und da geht einfach die Verantwortung vor. Bin gerade echt außer mir." Konkrete Details zum weiteren Gesundheitsverlauf teilte sie zunächst nicht mit.

Diese Spannungen scheinen nicht neu zu sein, da die beiden bereits in den letzten Wochen öffentlich mit Eheproblemen zu kämpfen hatten. Nikola, der sich zuletzt Berichten zufolge in Deutschland nach einer Unterkunft umsah, zeigte sich bei früheren Auseinandersetzungen als wenig kompromissbereit. Zwischen den ehemaligen Social-Media-Traumpartnern Kim und Nikola, die einst regelmäßig Einblicke in ihr glamouröses Leben und ihre Liebe teilten, scheint es deutlich zu kriseln. Ob die Situation um Kims Krankenhausaufenthalt und die Vorfälle mit den Hunden das Paar endgültig entzweien wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025