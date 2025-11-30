"Kleine Nessi wäre stolz": Vanessa Borck teilt Rückblick

Vanessa Borck (29) teilt auf Instagram emotionale Zeilen, die viele ihrer Content-Creator-Kollegen sicher nachvollziehen können. Sie postet den Ausschnitt eines zwölf Jahre alten Videos – zu dieser Zeit fing sie mit YouTube gerade erst an. Dazu schreibt sie: "Die kleine Nessi wäre stolz auf mich. Das war ich vor zirka zwölf Jahren. Es hat sich so viel verändert, aber mein Herz ist gleich geblieben."

In dem kurzen Clip bedankt sich die damals 17-Jährige für ihre knapp 115 Abonnenten und freut sich, dass sie Menschen mit ihrem Content abholt. "Auch damals habe ich schon die ersten 100 Abos geschätzt und ich schätze auch heute noch jeden einzelnen Menschen, der dazu kommt und mir folgt", schwärmt die heute 29-jährige Influencerin. Ihren bewegenden Worten fügt sie hinzu: "Danke, dafür. Wirklich!" Der Beitrag sorgt für große Begeisterung bei ihren Fans. "Du kannst so stolz sein. Man kann seine Träume erreichen, wenn man fest daran glaubt", kommentiert eine Followerin, während eine andere hinzufügt: "Erinnerung: Gib niemals auf. Irgendwann schafft man es."

Vermutlich glaubte Nessi mit 17 Jahren selbst noch nicht daran, dass sie ihre Leidenschaft irgendwann zum Beruf machen kann. Heute folgen der diesjährigen Princess Charming 1,5 Millionen Menschen auf Instagram und fast 700.000 auf TikTok. Sie ist aber nicht nur eine erfolgreiche Content Creatorin, sondern auch Mama einer dreijährigen Tochter. Was die kleine Livi in ihrem späteren Leben beruflich machen möchte, steht noch in den Sternen – die Message, nie aufzugeben, wird ihre Mama ihr aber wohl stets mitgeben.

