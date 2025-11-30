Aus dieser Sache schöpft Roland Kaiser Kraft und "Hoffnung"

Schlagerstar Roland Kaiser (73) gibt am 6. Dezember in der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" nicht nur musikalisch den Ton an, sondern will auch Hoffnung schenken. In einem Gespräch mit der Zeitung Bild erklärte der Musiker, wie wichtig Träume auch für ihn als erfolgreichen Star in der Entertainmentbranche sind: "Sie geben uns Hoffnung und Richtung – im Schlaf, aber auch im Alltag. Ohne Träume wäre das Leben ziemlich grau." Für den Sänger, der sich gemeinsam mit seiner Frau Silvia eine Auszeit nach seiner Tour gönnte, ist es längst am wertvollsten, schöne Momente mit seiner Familie und seinen Freunden zu verbringen. Zudem wünsche er sich mehr Harmonie in der Gesellschaft und hofft auf gegenseitigen Respekt, auch bei unterschiedlichen Ansichten. Er hoffe, dass seine Nachfahren so mit "Respekt, Toleranz und Menschlichkeit" aufwachsen können.

Während seine musikalische "Kaisermania" auch im kommenden Jahr wieder Tausende begeistern wird, endet 2025 ein besonderer Traum: Die Live-Übertragungen seiner Konzerte werden ab 2026 nicht mehr im Fernsehen gezeigt. Wie der Veranstalter erklärte, sei dies eine gemeinsame Entscheidung von Künstler und Management gewesen, nachdem es immer wieder Kritik an der Tonqualität der TV-Ausstrahlungen gegeben hatte. Blecherne Klänge, unharmonische Instrumente und ein unausgewogener Sound ließen den musikalischen Genuss vor den Bildschirmen auf der Strecke bleiben. Auch der MDR, langjähriger Partner der "Kaisermania", zieht sich aus den Übertragungen zurück. Dafür dankte der Veranstalter ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit.

Träume und Inspiration spielen in Roland Kaisers Leben eine entscheidende Rolle – nicht nur in seiner Karriere, sondern auch privat. Für seine Musik ließ sich der Sänger, der vor allem mit dem Hit "Santa Maria" im Jahr 1980 einem breiten Publikum bekannt wurde, oft von amerikanischen Künstlern und ihrer kreativen Vielfalt beeinflussen. Doch auch jenseits des Rampenlichts zeigt der Schlagerstar, der beim Publikum zuletzt mit seinem Konzertfilm "50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik" punkten konnte, dass er bodenständige Werte pflegt. Seine Familie steht für ihn immer im Mittelpunkt. Diese Haltung zieht sich wie ein roter Faden nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch sein Engagement in sozialen Projekten, bei denen er seine Bekanntheit einsetzt, um zu helfen.

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser, September 2025

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau Silvia Keiler, 2025

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024