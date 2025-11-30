Kampf um das Erbe von Virginia Giuffre weitet sich aus

Der überraschende Tod von Virginia Giuffre (†41) im April 2025 hat einen erbitterten Streit um ihr Millionenvermögen entfacht. Die Frau, die Andrew Mountbatten-Windsor (65) sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatte, hinterließ kein Testament, was zu komplexen Erbauseinandersetzungen führte. Vor dem Obersten Gerichtshof von Western Australia streiten laut The Guardian nun Angehörige über Anspruch und Verwaltung des Nachlasses. Denn nach australischem Erbrecht könnte ihr Ehemann Robert Giuffre bis zu ein Drittel des Nachlasses beanspruchen, obwohl er zwei Monate vor ihrem Tod die Scheidung einreichte. Virginias Halbbrüder, Sky Roberts und Danny Wilson, haben rechtliche Schritte eingeleitet, um Roberts Anspruch anzufechten, da Virginia per E-Mail an ihren Anwalt wohl explizit geäußert hatte, dass sie nicht möchte, dass ihr Noch-Ehemann von ihrem Geld profitiert.

Erst vor Kurzem hatte der Oberste Gerichtshof von Western Australia – zum Unmut der Familie – den Anwalt Ian Torrington Blatchford als vorläufigen Nachlassverwalter eingesetzt und damit Virginias Söhne Christian und Noah aus ihrem Posten entlassen. Virginias Halbbrüder, die sich gegen ihren Ex-Schwager aussprachen, beanspruchen außerdem selbst Teile des Vermögens, und auch die Kontrolle über Virginias Wohltätigkeitsorganisation "Speak Out, Act, Reclaim" (SOAR). Mehrere Millionen Euro sollen dort noch ungenutzt auf einem Treuhandkonto liegen.

Einen großen Teil des Vermögens von Virginia macht eine Vergleichszahlung von rund 13 Millionen Euro aus, die Ex-Prinz Andrew ihr 2022 zahlte, um eine Zivilklage beizulegen. Zum Vermögen zählen daneben vier Immobilien, darunter ein Strandhaus in Ocean Reef bei Perth im Wert von rund 2,1 Millionen Euro. Hinzu kommen laut Irish Independent 430.000 Euro aus einer Einigung mit ihrem Peiniger Jeffrey Epstein (†66) aus dem Jahr 2009 sowie eine Zahlung von Ghislaine Maxwell (63) aus dem Jahr 2017.

Imago Virginia Roberts Giuffre spricht auf einer Pressekonferenz in New York am 27. August 2019

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia und Robert Giuffre, November 2023

Imago Prinz Andrew, 2025