Sophie Passmanns Eyebrow-Blindness: Mut zur dünnen Braue

Sophie Passmann (31) sorgte jetzt mit einem humorvollen TikTok-Video erneut für Gesprächsstoff. Die Autorin sprach darin über "Eyebrow-Blindness" und die Reaktionen auf ihre bewusst dünn gezupften Augenbrauen. "Ich will mich mal wieder spüren", erklärte sie und betonte: "Und eine der wenigen Möglichkeiten für mich, mich zu spüren, ist, Leute im Internet sauer zu machen." Während sie zur Pinzette griff, erzählte sie, dass Kommentare über angeblich "zu dünne" Brauen sie seit Monaten begleiten – und dass sie gerade deshalb weitermacht.

Den Vorwurf einer vermeintlichen "Eyebrow-Blindness" nimmt Sophie gelassen: In ein paar Jahren werde sie ohnehin alte Fotos anschauen und sich wundern – ganz egal, wie die Brauen damals aussahen. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: "Mir sind deine Augenbrauen noch nie aufgefallen, jetzt kann ich sie nicht mehr übersehen", schrieb ein Fan auf TikTok. Andere kommentierten: "Habe dich gar nicht erkannt", oder teilten ihre eigene Erfahrung: "Solche Augenbrauen hatte ich 2002 auch und das ist bis heute nicht nachgewachsen", heißt es unter dem Clip. Während die einen Sophies Look lobten, schrieben andere: "Ist das Brow Blindness? Ja."

Abseits der Pinzette zeigt Sophie seit Längerem ihre Lust auf Veränderung und klare Kante. Erst vor wenigen Monaten überraschte die Autorin mit einer auffälligen Typverwandlung: Statt ihrer früheren kupferfarbenen Haare trägt sie jetzt blondes Haar. Im aktuellen TikTok-Clip blickt sie sogar auf ihre früheren Looks und Trends zurück: "Die Schmalheit der Augenbrauen war damals nicht das Problem. Wir hatten buchstäblich McDonald's-Logos über den Augen", erinnerte sie sich und ermutigte ihre Follower, beim Styling ebenfalls mutig zu sein und kreativ zu experimentieren.

Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann mit blonden Haaren 2025

Instagram / sophiepassmann Sophie Passmann, Juli 2025

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Sophie Passmann, Moderatorin

