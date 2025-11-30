Pia Tillmann überrascht Fans mit schickem Kurzhaarschnitt

Pia Tillmann (39) hatte mal wieder Lust auf eine neue Frisur: In den vergangenen Monaten präsentierte sich die Reality-TV-Bekanntheit stets mit bis unter die Brust reichenden langen, blonden Haaren. Die lange Mähne hatte sie sich anlässlich ihrer Hochzeit mit Partner Zico Banach (34) zaubern lassen. Doch die Frisur gehört nun der Vergangenheit an: Ab jetzt gehört Pia wieder zu den dunkelhaarigen Bobträgerinnen!

In einem Video auf Instagram zeigt die ehemalige Köln 50667-Darstellerin einen Vorher-Nachher-Vergleich. "Ich bin jetzt in dem praktischen Kurzhaaralter", erklärte sie ihrem Friseur. Schnipp, schnapp, Haare ab – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. "Ich bin so happy. Ich bin richtig, richtig happy", schwärmt Pia. Nachdem sie zu Beginn nicht sicher war, ob sie nach dem Blond wirklich direkt wieder so dunkel werden möchte, ist sie nun superzufrieden.

Und ihren Männern gefällt es auch. Sowohl Ehemann Zico als auch ihre zwei Söhne Henry und Pepe seien ganz begeistert. "Alle drei Männer haben die grüne Flagge gegeben", freut sich Pia. Und was andere über ihren neuen Look denken, könne ihr "eh am Arsch vorbeigehen". Dabei sind die anderen ebenso begeistert. So kommentieren beispielsweise Alicia Costa Pinheiro und Yasin Cilingir (34) das Video mit begeisterten Emojis. Tobias Pietrek wird etwas deutlicher und drückt sein Gefallen mit den Worten "Wow, mega" aus.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit neuer Frisur, November 2025

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Pia Tillmann und Zico Banach, Ehepaar