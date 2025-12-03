Frau von Weezer-Bassist Scott Shriner reicht Scheidung ein

Trennung nach zwei Jahrzehnten Ehe: Jillian Lauren, die Ehefrau von Weezer-Bassist Scott Shriner, hat nach 20 gemeinsamen Jahren die Scheidung eingereicht. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, führt sie unüberbrückbare Differenzen als Grund an. Ein genaues Trennungsdatum wird nicht genannt. Das Paar hat zwei Kinder im Alter von 17 und 13 Jahren, für die Jillian sowohl das rechtliche als auch das physische gemeinsame Sorgerecht beantragt. Außerdem fordert sie Unterhaltszahlungen von Scott, während sie gleichzeitig etwaige Unterhaltsansprüche seinerseits ausschließen möchte.

Die Scheidung kommt rund neun Monate nach einem Vorfall, der für erhebliches Aufsehen sorgte. Im April geriet Jillian in eine Auseinandersetzung mit der Polizei, bei der sie laut Ermittlungsunterlagen Schüsse in Richtung der Einsatzkräfte abgegeben haben soll. Sie wurde festgenommen und unter anderem wegen zweifacher Körperverletzung mit einer Schusswaffe sowie wegen fahrlässiger Schussabgabe angeklagt. Aufgrund diagnostizierter psychischer Probleme blieb ihr eine Inhaftierung erspart, stattdessen wurde sie in ein zweijähriges Diversionsprogramm aufgenommen. Bei erfolgreichem Abschluss könnten die Anklagepunkte fallengelassen werden.

Jillian ist nicht nur als Ehefrau eines Musikers bekannt, sondern auch als erfolgreiche Schriftstellerin, die in Literaturkreisen Anerkennung genießt. Die Jahre ihrer Ehe mit Scott verliefen jedoch nicht ohne Herausforderungen. Der dramatische Vorfall im April markierte einen der öffentlich sichtbarsten Höhepunkte dieser schwierigen Phase. Bei dem Einsatz erlitt Jillian Verletzungen durch einen Schuss, den die Polizei abgab, nachdem sie mit einer Waffe das Haus verlassen hatte. Die Rockband Weezer hat sich bislang weder zur Situation ihres Bassisten noch zu den familiären Umständen geäußert.

Getty Images Scott Shriner und Jilian Lauren, 2015

Getty Images Scott Shriner und Jilian Lauren, 2018

Getty Images Scott Shriner beim Coachella Festival 2025