Vor Kinostart: Erste "Avatar"-Kritiken überschlagen sich

Einige Wochen bevor Avatar: Fire and Ash offiziell in die Kinos kommt, werden nun die ersten Kritiker-Reviews veröffentlicht. Dabei wird vor allem eines deutlich: Der dritte "Avatar"-Teil könnte der Film des Jahres werden, denn fürs Erste sind die Kritiker begeistert. Auf X loben die Filmkritiker vor allem die Bildgewalt des Abenteuers: "'Avatar: Fire and Ash' ist ein absoluter Knaller. Ein episches Werk von gigantischem Ausmaß, dessen Charaktere und Weltgestaltung überraschend überzeugend sind. Es ist eine Freude, einen Film dieser Größenordnung zu sehen, der gleichzeitig ein erzählerisch und visuell kühnes Science-Fiction-Werk ist." Wieder andere bezeichnen "Fire and Ash" als eines von James Camerons (71) bisher besten Werken: "Nach drei Filmen hat es James Cameron immer noch drauf und macht das epische Spektakel emotional eindrucksvoll."

Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass die Kritiken vor dem Kinostart immer noch an gewisse Vorlagen gebunden sind, weshalb die Negativaspekte noch später veröffentlicht werden können. Einige Kritiken lassen allerdings durchblicken, dass "Avatar: Fire and Ash" zwar großartige Bilder liefert, die Story hier und da sehr langatmig sein kann: "'Avatar: Fire and Ash' ist ein überwältigender und erschöpfender Berg von Film, der womöglich die Geduld seines Publikums auf die Probe stellt, aber der cineastische Wow-Faktor ist immer noch unbestreitbar. Atemberaubende, explosive Sequenzen, die daran erinnern, dass niemand besser Blockbuster-Filme macht." Was das Publikum und vor allem die Fans vom dritten Teil der "Avatar"-Reihe halten, wird sich wohl aber erst nach der Premiere am 17. Dezember zeigen.

Dann erfahren die Fans auch, worauf genau sie sich einlassen. Zwar wurden Schnipsel der Handlung durch Trailer oder die Synopsis veröffentlicht, aber worum es genau geht, ist natürlich noch ein Geheimnis. In einem Interview mit Empire ließ James aber durchblicken, dass neben den eigentlichen Protagonisten Jake (Sam Worthington, 49) und Neytiri (Zoe Saldaña, 47) vor allem der einstige Antagonist Quaritch (Stephen Lang, 73) eine zentrale Rolle spielen wird. Dieser startet einen Neuanfang mit einem neuen Na'vi-Avatar: "Quaritch erlebt eine Identitätskrise. [...] 'Bin ich eine völlig neue Person? Bin ich an die Regeln und das Verhalten der Person gebunden, deren Erinnerungen und Persönlichkeit ich übernommen habe?' Es ist für ihn ein wahres existenzielles Dilemma im philosophischen Sinne."

Disney Szene aus "Avatar: Fire and Ash", 2025

Getty Images James Cameron bei der Premiere von "Avatar: The Way Of The Water"

Imago Stephen Lang als Colonel Miles Quaritch in einer Szene aus "Avatar: Fire and Ash" (2025)