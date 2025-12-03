Isabel Edvardsson gewährt Einblicke in ihre Weihnachtspläne

Die aus Let’s Dance bekannte Tänzerin Isabel Edvardsson (43) hat einen vollen Terminkalender: Neben ihrer Arbeit auf der großen Showbühne und ihrer Tätigkeit als Vertretung von Motsi Mabuse (44) in der Jury der "Let’s Dance Live Tour" meistert die dreifache Mutter auch den Alltag mit ihren Kindern und zwei Tanzschulen. Trotz ihres geschäftigen Lebens plant die 43-Jährige, die Weihnachtszeit in Ruhe zu genießen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Marcus Weiß (51) und den Kindern fährt sie in diesem Jahr nach Schweden, um dort ihre Mutter und Geschwister zu treffen. "Das wird schön", verriet sie gegenüber RTL.

In Schweden wird das Fest traditionell mit einem Buffet aus schwedischen Spezialitäten gefeiert. Isabel erzählte, dass es Gerichte wie Schinken, Matjes, Kartoffelgratin und Köttbullar geben wird. Ein besonderes Highlight sei das Brot, das speziell für Weihnachten gebacken wird. Ebenso gehört es zur Tradition, den Weihnachtsbaum so aufzustellen, dass die Familie darum tanzen kann – eine Aktivität, die Isabel als leidenschaftliche Tänzerin besonders liebt.

Die Tänzerin ist vielen durch ihre charmanten Auftritte bei "Let’s Dance" bekannt. Auch im Weihnachts-Special der Show wird sie mit ihrem Tanzpartner Wayne Carpendale (48) zu sehen sein und gegen Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova (38), Vanessa Mai (33) und Evgeny Vinokurov (35), selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke (37), Nazan Eckes (49) und Valentin Lusin (38), sowie Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38) um den Sieg kämpfen. Das Tanzspektakel, kombiniert mit dem festlichen Weihnachtszauber in Schweden, scheint für die vielbeschäftigte Tänzerin der perfekte Abschluss eines ereignisreichen Jahres zu sein.

Getty Images Isabel Edvardsson, Oktober 2023

Instagram / isabel_edvardsson_official Marcus Weiß und Isabel Edvardsson, Profitänzer

Getty Images Wayne Carpendale, 2024