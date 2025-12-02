"Kleiner Penner": Anna-Maria Ferchichi schießt gegen Pietro

Die Spannungen zwischen Anna-Maria Ferchichi (44) und Sänger Pietro Lombardi (33) scheinen auf einem neuen Höhepunkt angekommen zu sein. In ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" holte die achtfache Mutter zum verbalen Gegenschlag aus. Offenbar wütend über frühere Äußerungen Pietros, ließ sie ihrem Ärger freien Lauf. Ohne explizit einen Namen zu nennen, sagte sie: "Wir machen keine Übersprungshandlungen. Wir löschen unsere gemeinsamen Posts bei Instagram nicht – so wie manche andere das immer machen." Doch dann wurde sie direkt: "Dieser kleine Penner, ey, ich schwör’s dir. P.L." Grund für ihre Worte soll unter anderem sein, dass Pietro ihre Schwierigkeiten als "Karma" bezeichnet habe.

Hintergrund dieses Streits ist die kürzlich bekannt gewordene Beziehungspause zwischen Anna-Maria und ihrem Ehemann Bushido (47). Pietro hatte darauf scheinbar mit einer sarkastischen Bemerkung reagiert, die ihn nun ins Visier von Anna-Marias Kritik rückte. Die Influencerin und Podcast-Moderatorin ließ zudem durchblicken, dass sie das Vorgehen anderer, bei Problemen gemeinsame Inhalte aus sozialen Medien zu löschen, nicht nachvollziehen könne. Indirekt zielte dieser Kommentar wohl ebenfalls auf Pietro ab, auch wenn Anna-Maria keine konkrete Erklärung dazu abgab.

Die Fehde zwischen den beiden reicht offenbar schon länger zurück. Pietro hatte einst in einer Diskussion über die öffentliche Natur von Beziehungen kritische Worte gewählt. Diese Auseinandersetzung scheint nun im Zuge der aktuellen Entwicklungen wieder aufgeflammt zu sein. Anna-Maria und der Sänger standen in der Vergangenheit nicht selten für ihre deutlichen Meinungen in der Öffentlichkeit, was immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Ob zwischen den beiden noch ein klärendes Wort gesprochen wird, bleibt bislang ungewiss. Anna-Maria, die bekanntlich kein Blatt vor den Mund nimmt, hat jedenfalls klar Stellung bezogen.

Collage: IMAGO / APress, IMAGO / Panama Pictures Collage: Anna-Maria Ferchichi und Pietro Lombardi

Imago Bushido und Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Sommer Party 2025 in Berlin

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

