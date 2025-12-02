Thomas Gottschalk hat Krebs: Kaulitz-Brüder stehen in Kritik

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) stehen nach den Krebs-Nachrichten von Thomas Gottschalk (75) im Kreuzfeuer – und das mit voller Wucht. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" hatten die Tokio Hotel-Stars vor wenigen Tagen den Bambi-Auftritt des Show-Urgesteins scharf angegriffen und sogar einen Boykott ins Spiel gebracht. "Das ist Thomas Gottschalk, wie er schon immer war", spottete Bill über den Abend der Preisverleihung. Kurz darauf machte Thomas seine Krebserkrankung öffentlich. Seitdem tobt auf Social Media eine Debatte um Timing, Ton und Respekt, die den Zwillingen nun mächtig Gegenwind beschert.

Im Netz formiert sich die Kritik mit klaren Worten. "Die Kaulitz-Brüder sollten sich in Grund und Boden schämen", schrieb ein Nutzer auf X und fügte hinzu, er wünsche Thomas Kraft für den Kampf gegen den Krebs. Andere mahnen, man solle jetzt "einfach mal schweigen". Es gibt auch Stimmen, die das Bambi-Echo allgemeiner fassen: Viele hätten sich zu sehr an Thomas abgearbeitet, heißt es in Kommentaren. Parallel häufen sich auf dem Instagram-Account des Moderators Genesungswünsche. "Gesundheit ist unser höchstes Gut und es kann jeden treffen", schreibt ein Fan. "Herzlichen Dank für deine tolle Arbeit! Du hast jahrzehntelang Freude in Familien gebracht", lautet ein weiterer Kommentar. Die Botschaft: Mitgefühl für Thomas, Kopfschütteln über den Zeitpunkt der Podcast-Schelte.

Schon vor der Bekanntgabe seiner Erkrankung hatten die Zwillinge im Podcast kein Blatt vor den Mund genommen. Besonders die Laudatio sorgte bei ihnen für Kopfschütteln. "Er hat an dem Abend nun wieder gezeigt, wie er charakterlich drauf ist", sagte Bill. Die Aussage des Moderators über Cher (79) – "Die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe" – stieß sowohl im Saal als auch im Netz auf Empörung. Tom erklärte, normalerweise würde er als Künstler niemanden ausbuhen, "in dem Fall sei es aber gerechtfertigt gewesen".

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Thomas Gottschalk, Bill Kaulitz und Tom Kaulitz

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 11. November 2025

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin