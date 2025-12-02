Der Erfolg von "Tatsächlich... Liebe" überraschte Bill Nighy

Bill Nighy hat in einem Podcast Einblick in den Kult-Erfolg von Tatsächlich... Liebe gegeben und gestanden, wie überrascht das gesamte Ensemble nach dem Kinostart des Films im Jahr 2003 war. Der britische Schauspieler, der in der Weihnachtskomödie den abgehalfterten Rockstar Billy Mack spielt, erklärte bei "Table Manners" von Jessie und Lennie Ware, dass niemand geahnt habe, wie ikonisch der Film werden würde. Besonders seine Rolle als Billy, der mit einem Weihnachtshit ein Comeback feiert, sei für ihn prägend gewesen. "Es macht mir immer noch Freude, dass etwas so Harmloses und Menschenfreundliches einen derartigen Einfluss hat", sagte Bill.

Seine berühmte Zeile "Kauft keine Drogen, werdet Rockstars, dann kriegt ihr sie umsonst" hat Bill einerseits Kultstatus eingebracht, aber auch zu skurrilen Begegnungen geführt. Wie er erzählte, wurde ihm die Phrase nicht nur von Kindern in seiner Nachbarschaft nachgerufen, sondern sogar von einem Grenzbeamten mitten in der Nacht zitiert. Das ikonische Zitat begleitet ihn bis heute und sorgt immer wieder für humorvolle Momente. Ironie des Films: Billy Mack wird durch ein Cover von "Love Is All Around" berühmt, einem ursprünglich bedeutend liebevolleren Song der Troggs, welcher im Film zu einer witzigen Weihnachtsnummer umfunktioniert wurde.

Bill, der in seiner langen Karriere unzählige Rollen gespielt hat, bleibt vor allem durch "Tatsächlich... Liebe" in den Herzen vieler Menschen präsent – besonders zur Weihnachtszeit. Im Gespräch erwähnte er, dass der Film sogar Menschen durch schwere Zeiten geholfen habe, und er spüre immer wieder, wie sehr er damit Verbindung zu seinem Publikum geschaffen hat. Trotz seines sonst beeindruckenden Schaffens scheint gerade die comichafte, aber herzerwärmende Darstellung von Billy Mack ihm einen festen Platz in der Popkultur gesichert zu haben. Selbst scherzte der Brite: "Ich bin zu Weihnachten definitiv bekannter."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Nighy, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress Andrew Lincoln als Mark in "Tatsächlich... Liebe"

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Liam Neeson und Thomas Brodie-Sangster in "Tatsächlich Liebe", 2003