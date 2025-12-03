"Schämt euch": Pietro Lombardi warnt vor Bodyshaming

Pietro Lombardi (33) hat sich mit einem eindringlichen Appell auf Instagram gegen Bodyshaming ausgesprochen. Der Sänger, der offen mit seiner jüngsten Gewichtszunahme umgeht, erklärte in seiner Story, dass er in den letzten drei bis vier Monaten 15 Kilogramm zugenommen habe. Während ihn selbst die hämischen Kommentare über seine Figur kaum treffen, habe er eine deutliche Botschaft an diejenigen, die andere mit ihrem Spott verletzen: "Schämt euch, wirklich", erklärte Pietro in seiner gewohnt direkten Art.

Er betonte weiter, wie sehr solche Bemerkungen Menschen treffen können, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden oder ein geringes Selbstbewusstsein haben. "Es gibt Menschen, die sitzen abends zu Hause und fragen sich, ob ihr Leben überhaupt noch einen Wert hat, weil sie solche Kommentare lesen", sagte er. Pietro berichtete auch von seiner eigenen Erfahrung mit Fressattacken und mentalen Blockaden, durch die es ihm aktuell schwerfällt, wieder regelmäßig Sport zu treiben und gesünder zu leben. Zwar sei ihm bewusst, wie wichtig Bewegung und Ernährung für die Gesundheit sind, dennoch finde er nicht immer die Motivation, dies umzusetzen.

Pietro, der in der Vergangenheit oft als Vorbild für Ehrlichkeit und Authentizität galt, hat in der Vergangenheit wiederholt über persönliche Kämpfe gesprochen. Der Sänger ist dafür bekannt, seine Fans an seinem Leben teilhaben zu lassen – sei es durch Musik, Reality-TV-Auftritte oder soziale Medien. Diese Offenheit scheint ein Grund dafür zu sein, warum ihm so viele Menschen weiterhin die Treue halten. Auch seine Botschaft zum Thema Bodyshaming wird sicherlich bei vielen Zuspruch finden, denn Pietro appelliert an ein besseres Miteinander und mehr Verständnis: "Jedes Problem hat seine Geschichte. Wenn ihr sie nicht kennt, dann haltet den Mund."

IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger