Miles Teller überrascht Fans: Darum meidet er Social Media

Bei einer Vorführung seines neuesten Films "Eternity" am 5. November sprach Miles Teller (38) über die Social-Media-Aktivitäten seiner Frau Keleigh Teller (33). Während der Schauspieler selbst Instagram meidet, teilt das Model dort regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben – von Reisen über Events bis hin zu privaten Momenten. "Es ist persönlich nicht etwas, womit ich mich wirklich wohlfühle, aber ich denke, es ist schön, den Leuten hin und wieder einen kleinen Einblick in unser Leben als Paar zu geben, das wir sehr genießen", erklärte Miles in einem Interview mit dem Magazin People.

Das Paar, das sich 2013 bei einer Party der Band The Black Keys kennengelernt hatte, feierte im September seinen sechsten Hochzeitstag. Dabei blickten die beiden auch auf ein herausforderndes Jahr zurück, denn ihr Haus in Los Angeles wurde bei einem verheerenden Brand im Januar zerstört. Keleigh teilte zu diesem Anlass eine berührende Botschaft auf Instagram: "Zuhause sind nicht vier Wände, es sind wirklich zwei Augen und ein Herzschlag." Ihre Liebe zueinander scheint auch in schwierigen Zeiten eine Konstante zu sein. Zuletzt unterstützte Keleigh Miles bei der Premiere von "Eternity" auf dem Toronto International Film Festival im September.

In "Eternity", einer romantischen Komödie mit Elizabeth Olsen (36) und Callum Turner (35), spielt Miles eine zentrale Rolle und betonte, dass das Thema des Films ihn an die Entscheidung erinnerte, die er und Keleigh getroffen hatten: "Es gibt bei uns keine Unterscheidung – wir haben beschlossen, den Rest unseres Lebens miteinander zu verbringen." Die beiden heirateten 2019 in Hawaii, nachdem Miles Keleigh 2017 einen romantischen Heiratsantrag gemacht hatte. Besonders rührend ist, dass der Schauspieler, trotz seiner Zurückhaltung bei Social Media, die Arbeit seiner Frau unterstützt – und Fans so weiterhin charmante Einblicke in ihr Leben als Paar genießen können.

Getty Images Miles Teller im März 2023

Instagram / keleighteller Miles und Keleigh Teller, Schauspieler

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry bei der Vanity Fair Oscar Party 2024